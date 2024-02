La Guàrdia Civil ha detingut cinc persones per la seva presumpta relació amb la mort de dos dels seus agents a Barbate, a Andalusia. Els dos guàrdies civils van ser envestits per una narcollanxa divendres a la nit en un incident on també van resultar ferits dos agents, un d’ells en estat greu, però fora de perill. Un dels dos agents morts és de Barcelona i un dels ferits de Terrassa, segons el cos policial. Aquest ha informat que tres dels detinguts són tripulants de la llanxa i els altres dos eren contactes que els havien de recollir a Sotogrande.

Segons la Guàrdia Civil els detinguts tenen antecedents en tràfic de drogues i ara se’ls imputa dos delictes d’homicidi i lesions greus a l’autoritat. L’embarcació dels suposats traficants va xocar contra una patrullera de la Guàrdia Civil causant dos morts i dos ferits. El delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, ha lamentat els fets i ha traslladat el seu suport a les famílies dels agents de Barcelona i Terrassa. “El meu reconeixement a la Guàrdia Civil en la lluita contra el narcotràfic”, ha dit.