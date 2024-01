La trama es complica. Tot i que el principal sospitós de l'homicidi del canonge emèrit de la catedral de València Alfonso López Benito està a la presó des de dissabte passat per ordre judicial, la Policia Nacional no ha pogut encara donar per conclòs la seva feina. Entre altres coses, per l'aparició d'un jove que va passar les hores prèvies a la mort amb el sacerdot i a qui aquest hauria pagat perquè vingués des d'una ciutat a gairebé 700 quilòmetres de València a passar uns dies amb ell a la seva casa, on van mantenir relacions sexuals. De moment, els forenses no han establert l'hora exacta de la mort per asfíxia del sacerdot.

Va faltar a la missa de canonges i a la processó Els investigadors del grup d'homicidis parlen que el crim es va produir, a l'espera de dades més concretes, entre les 12.30 del diumenge 21 de gener, i la mateixa hora del dilluns, tot i que en realitat es creu que va ser abans perquè aquell dia, el 22 de gener, Alfonso López Benito va faltar tant a la missa de canonges que mai es perdia, celebrada a les 9.30 hores, com a la processó de Sant Vicent, a les onze del matí. L'únic detingut fins al moment, que tenia en el seu poder tant el telèfon mòbil de la víctima, des del qual va estar enviant missatges simulant ser Alfonso López durant tot el dimarts, 23 de gener –el dia que va ser descobert el crim– com les seves targetes de crèdit, amb les quals va extreure en caixers i va pagar en establiments per un import de 2.327 euros, va estar almenys fins a la nit d'aquell diumenge, dia 21, a casa d'uns familiars. El va captar a l'estació de busos La complicació arriba perquè Miguel V. N., l'acusat, no és l'única persona que va estar amb el canonge emèrit aquell diumenge, en cas que es provi la seva presència en el pis propietat de l'arquebisbat de València en el qual residia des de 2017 el capellà assassinat. De moment, se sap que va estar amb almenys un altre home més. Es tracta d'un home de 34 anys, que té reconegut un grau de discapacitat intel·lectual del 43%, amb el qual va contactar Alfonso López fa sis mesos, després d'abordar-lo quan rondava per l'estació d'autobusos. Segons els testimoniatges davant la Policia de diversos afins al sacerdot, aquesta era la seva manera de captar els homes que després portava a casa i amb els quals, afirmen, mantenia trobades sexuals; el perfil habitual de persones vulnerables i/o en situació de precarietat econòmica. Li va oferir pagar-li el bitllet El testimoni explica als agents que aquest desconegut, al qual descriu com un home gran, de més de 60 anys, baixet i obès, de nom Alfonso i que no es va identificar com a sacerdot, el va convidar a un cafè i li va demanar el telèfon. Al desembre, li va enviar un primer missatge per WhatsApp que no va atendre perquè no havia gravat el telèfon i poc després, al gener, li va arribar el segon missatge, felicitant-lo el seu sant. En preguntar-li qui era, li va recordar que "Alfonso, de València" i li va dir que li agradaria que vingués a visitar-lo. En respondre-li el jove que no tenia diners, li va oferir pagar-li el bitllet i allotjar-lo a la seva casa. Dos girs postals de 20 i 30 euros El canonge, així i tot, va enviar al jove dos girs postals immediats, des de la seu central de Correus. El primer, de 20 euros, el dimarts, 16 de gener, i el segon, de 30, un dia després, el 17. El jove va arribar, després de 12 hores de viatge, a les 5.20 hores del divendres, 19 de gener, i va ser recollit a l'estació d'autobusos pel canonge i una mena de protector d'aquest, de nacionalitat romanesa, que l'acompanyava en moments d'un cert risc o l'ajudava en determinades qüestions, i que diverses persones afirmen haver vist molt assíduament en companyia d'Alfonso, tant dins com fora de la seva casa. El jove amb diversitat funcional va declarar davant els investigadors, acompanyat per la seva exdona donada la seva condició, que va passar els dos dies i les tres nits següents amb el canonge, tot i que no especifica si aquest li va parlar de la seva condició de capellà. Només va haver-hi sexe una vegada El testimoni va realitzar un relat detallat en el qual explica, després de prendre cafè tots tres, l'ajudant del canonge, veient que el jove no suposava cap risc –així ho afirma aquell en la seva declaració– se'n va anar i els va deixar sols. Els dos dies que van passar junts els resumeix de la mateixa manera: el sacerdot s'anava a treballar –donava missa diària a primera hora a la Parròquia de Sant Pasqual Baylón– a les 8.30 hores i ell també marxava del pis, però "a donar voltes per València". Després es retrobaven a l'habitatge per menjar –el primer dia, l'amfitrió va portar paella i el segon, el dissabte, arròs negre–. El divendres, no van tornar a sortir de la casa, i aquest dia "no va haver-hi proposicions". Arribada la nit, es van ficar en el mateix llit, el de matrimoni del canonge i es van limitar a dormir, afirma. El dissabte, després de l'arròs negre, el canonge es va ficar al llit a dormir i el seu convidat se'n va anar novament a caminar per la ciutat i a prendre unes cerveses. Va parlar amb la seva exdona per explicar-li, sorprès, que l'Alfonso l'havia qualificat de "molt rar" perquè "es ficava al llit molt tard i tenia un comportament infantil". Ella va reiterar que no veia clar que estigués a casa d'un senyor gran desconegut i que compartís llit amb ell, per la qual cosa li va tornar a insistir que "anés amb compte". Una "petita trobada sexual" En arribar la nit, es va repetir el patró. Però, en aquesta ocasió, afirma el testimoni que, "quan ell ja estava ficat en el llit, va aparèixer Alfonso, que no li va oferir diners a canvi de relacions sexuals, però sí que se li va insinuar sexualment", després de la qual cosa es va produir entre ells el que descriu com "una petita trobada sexual" sense entrar en més detalls. Assegura que després van dormir i que, ja en el matí del diumenge, tots dos van tornar a sortir del pis, el sacerdot cap a la catedral i ell, que ja portava damunt la seva maleta perquè no anava a tornar. Des de les 10.30 hores del diumenge i fins al dia de la declaració davant la Policia, el divendres 26, afirmen tots dos que el jove ha estat en companyia de la seva exdona. I que mai més va tornar al pis ni a veure al "senyor gran".