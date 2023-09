La Guàrdia Urbana de Figueres ha denunciat vuit persones per tinença de drogues en un control a la plaça de l'Estació. A més, els agents, amb el suport de la unitat canina, també van aixecar acta a tres persones més per beure alcohol al carrer, a quatre per anar amb patinet elèctric per on no es pot, a set més que tenien alguna irregularitat en el seu vehicle i a una per circular sense el permís de conduir. També es van identificar dos menors que s'havien escapolit. El barri de la plaça de l'Estació de Figueres és un dels punts que més preocupen al consistori i, de fet, els veïns de la zona s'han queixat repetidament els darrers anys per les molèsties que es generen a l'entorn d'aquest espai de Figueres.

1 manca permís conduir pic.twitter.com/tg6SP150Dz — Guàrdia Urbana FIG (@GU_Figueres) 8 de septiembre de 2023 Actuació a la plaça Camil·la Lloret A banda, durant la nit de divendres la Guàrdia Urbana va fer un altre control a la plaça Camil·la Lloret, al carrer de la Jonquera de Figueres. Es van identificar set persones i es van tramitar quatre denúncies, tres d'elles de circulació i una d'elles per consum d'alcohol a la via pública. 👮🏻 7 persones identificades, entre ells dos menors, 3 denúncies de circulació i una per consum d’alcohol a la via pública, a la Plaça Camil·la Lloret (c/Jonquera).#Figueres pic.twitter.com/1QQqotCURP — Guàrdia Urbana FIG (@GU_Figueres) 9 de septiembre de 2023