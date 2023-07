Controls policials a l’estació de Llançà durant l’estiu

La Policia Local de Llançà està realitzant controls policials a l’estació de tren. Van començar el dia 15 de juny i es mantindran fins al setembre. Aquests es fan arran que en els últims anys s’ha detectat que a l’estiu arribaven joves d’altres municipis -Girona, Figueres i rodalia- que pujaven al municipi i cometien alguns furts i aldarulls. També causaven alguns problemes a les platges i a l’embarcador de Sant Carles.

Per realitzar aquests controls, la Policia Local ha demanat el suport dels Mossos d’Esquadra per poder fer identificacions. També a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

El responsable de la regidoria de Policia Josep Ortiz de Zarate i el cap del cos, el sergent Òscar Soler posen de relleu el «gran esforç» que fan els agents de laPolicia Local i la seva «implicació i dedicació». Ja que és un cos que a banda d’aquests controls, se li multiplica la feina per aquestes dates estivals.

Desallotjar un tren

Durant els controls a l’estació, la Policia Local ha rebut avisos dels revisors de trens que tenien problemes amb joves que viatjaven sense carnet. El cap de setmana passat, els agents locals van haver de desallotjar més de 50 joves que creaven aldarulls a dins d’un comboi. Per evitar-ho, la Guàrdia Civil, expliquen des de la policia, ha fet alguns dies el trajecte de Figueres a Llançà a dins del tren per evitar que hi hagi problemes. Amb aquests controls que ja fa més d’un estiu que es fan, s’ha reduït, asseguren, els incidents i són una tasca de prevenció que està funcionant junt amb el patrullatge a peu en zones del poble.