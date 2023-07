Es reuneixen, si més no, una vegada al mes. El dia, hora i localització són confidencials. Defensen que "un estil de vida homosexual té greu risc mèdic i moral", i els seus capellans aconsellen als pares "no anar" a un casament homosexual - encara que sigui el seu fill/a qui es casi- per evitar "cooperar en les males" accions d'altres persones". Es diuen 'Courage Internacional', la seva seu és als Estats Units i, amb la benedicció de l'Arxidiòcesi de Toledo, són presents a Espanya des del 2019.

La seva missió a Toledo és, segons la pàgina web de l'Arxidiòcesi, realitzar un “acompanyament pastoral espiritual a homes i dones que senten atraccions a persones del mateix sexe”. Aquesta tasca està coordinada per “un equip de la Delegació de Família i Vida de l'Arxidiòcesi” toledana.

El "Manual per a capellans" de Courage, actualitzat a finals de desembre de 2020, i al qual ha tingut accés CAS OBERT, dóna directrius als religiosos sobre com recolzar, orientar i servir de guia a persones que senten atracció per altres del mateix sexe. També explica com han de tractar les famílies. Inclou la participació de psicòlegs, en moments puntuals, però no parla de teràpies per a homosexuals. La seva "reparació" és sempre "espiritual". La seva missió és assessorar dels “perills reals” que porta l'homosexualitat.

"Gestos coherents de la fe"

Pau, el responsable de Courage Internacional a Toledo, explica a aquest mitjà que el seu apostolat només "realitza propostes" als seus membres i són ells els que decideixen "si les abracen o no. Ells van coneixent Jesús i prenent decisions. El cristianisme catòlic és un punt de llibertat, cosa que diu el manual només són gestos coherents de la fe".

Courage assegura a la seva web que no censura l''AMS' (atracció pel mateix sexe). Sentir, en si, no és pecat, expliquen, sí que censuren mostrar-ho.

"Evitar el vici"

"És important que els directors espirituals comprenguin els conflictes psicològics que predisposen joves i adults a l'AMS", expliquen a la seva web, sota el títol 'Acompanyament espiritual per a persones amb atracció al mateix sexe'.

L'origen dels homes homosexuals, descriuen, pot ser que pateixin "conflictes psicològics". Entre ells i seguint les tesis d'un psiquiatre nord-americà, esmenten, en el cas dels homes gais, la manca d'aferrament i seguretat amb el pare, germà o una altra persona del mateix sexe; una imatge corporal negativa o traïcions severes d'altres dones". Afirmen que, "a tot el món, les relacions sexuals entre homes representen la majoria de les noves infeccions pel VIH, a més d'exposar els participants en altres infeccions com hepatitis B, gonorrea i sífilis".

Sobre les dones lesbianes apunten: “les investigacions indiquen que al voltant del 50% de les homosexuals reporten antecedents d'abús sexual masculí, dues vegades més alt que la dona heterosexual”.

Dos grups

Hi ha dos tipus de grups pastorals: Courage (valentia), per als 'AMS', i Encourage (encoratjar) per a "familiars" i "amics de...". Cada grup es diu 'capítol' i intenten quedar una vegada a la setmana, almenys els que conformen Courage. "En qualsevol cas", apunta el seu full de ruta, al qual ha tingut accés aquest mitjà, el matx "no ha d'excedir la temporalitat d'una vegada al mes". Les reunions per a "familiars" i "amics de..." sí que es poden planificar cada 30 dies.

Per entrar en una d'aquestes trobades cal superar una fase prèvia, després de la qual "és recomanable demanar-li al nou membre que es comprometi a assistir a diverses reunions (de tres a cinc) abans que prengui la decisió que el capítol no és per a ell o ella".

"Quan un dels membres necessiti explicar alguna experiència", expliquen al seu ideari, "ho ha de fer amb compte, de manera que no doni detalls que poguessin provocar pensaments impurs en els qui escolten; tampoc no ha d'esmentar llocs específics, webs o aplicacions que hagi utilitzat o que hagi tingut la temptació de fer servir”.

En nom de Déu

El moviment o apostolat, com s'anomenen, assumeix que “les persones amb inclinació homosexual han de ser acollides amb respecte i compassió. Reconeixem que han estat, i sovint continuen sent, objecte de desdeny, odi i violència en alguns sectors de la nostra societat”.

Tot i que sostenen que "un estil de vida homosexual posa els homes que tenen sexe amb homes en greu risc mèdic i moral", segons es pot llegir al mateix apartat de la seva pàgina web ('Acompanyament espiritual per a persones del mateix sexe').

Per a familiars

El manual per a capellans, que defineixen com "una lectura essencial no només per als capellans, sinó per a tots els membres i amics", aporta també consells i assessorament que els religiosos poden oferir a les famílies que tinguin un ésser estimat que s'identifiqui com a LGTBIQ+ i, fins i tot, s'atreveix a “compartir” el seu amor a les xarxes socials.

L'ideal, segons la seva doctrina, és que els pares o familiars de l'homosexual en qüestió parlin amb ell des de la comprensió i li diguin: “un altre camí és possible. T'estimo moltíssim i, precisament perquè t'estimo, no puc donar suport a la decisió que hi ets prenent respecte a aquesta relació o la manera com et descrius o presentes".

L'origen de l'homosexualitat masculina, segons el grup Courage, pot estar a la "falta d'aferrament i seguretat amb el pare, germà o una altra persona del mateix sexe; una imatge corporal negativa o traïcions severes d'altres dones"

En les seves recomanacions inclouen com tractar la parella d'un fill homosexual -no reconeguts com a gendres o nores-, si es donala situació. "El pare Harvey -creador de Courage Internacional- sempre aconsellava donar la benvinguda amb respecte a la parella del fill (a), però sense tractar-los com aparella"", marca el document. Posen exemples: “és una cortesia enviar una salutació o regal a la parella pel seu aniversari o Nadal, però enviar un regal per a tots dos, com es faria amb una parella casada, donaria un missatge equivocat”.

Hi ha més: pot ser una cortesia convidar-los a passar el Nadal o l'estiu, com es faria amb els amics o familiars. No obstant això, oferir-los una habitació (comú) per a tots dos faria la impressió que s'està aprovant la seva relació romàntica i sexual , cosa que seria inadequada". Inclou aquí la possibilitat d'enviar sola la parella fora de casa, a un hotel, si cal.

Compte si hi ha nens a prop

"Saps que t'estimem i respectem la teva parella", aconsella el manual que sigui l'arrencada de la conversa d'un pare o una mare amb el fill/a homosexual. "No t'estem demanant que canviïs perquè siguis digne de ser estimat i respectat. Et demanem que comprenguis que els teus germans menors/ cosins/ etc. encara no tenen prou edat per entendre la teva relació i, si et mostres afectuós davant seu, és probable que això desperti preguntes a les seves ments que no podem respondre. Per respecte a ells i a nosaltres, necessitem demanar-te que ajustis la teva manera de relacionar-te, almenys quan els petits estiguin a prop", recull el text.

Els casaments

El manual per a capellans afirma també que "com a regla, és millor per als catòlics, fins i tot per als pares i familiars, no assistir a cap casament que sigui invàlid segons el Codi de Dret Canònic". Afegeixen que "hi ha dues raons: la primera és que un sempre ha d'evitar cooperar en les males accions d'altres persones . És molt difícil negar que, en assistir, està dient: 'suport el que la parella està fent'. La segona, és l'obligació d'evitar ser motiu d'escàndol , és a dir, confondre altres persones sobre la veritat i la importància del que l'Església ens ensenya sobre la fe i la moral”.

Els manuals d'EnCourage incideixen: "Fins i tot si les persones estan convençudes que assistir no vol dir que estiguin recolzant el que la parella està fent, no poden evitar el fet que altres persones al casament interpretin la seva presència de tal manera . Cal evitar l'escàndol".

"No és una secta"

Si, el contraent -fill/a- es distancia dels seus pares o familiars per aquesta decisió, ells proposen: "li se li ha de dir que si l'única manera de mantenir una relació és cedint a l'exigència de fer alguna cosa que un sap que està malament , no serà una relació sana a la llarga”.

Preguntat per CAS OBERT sobre aquest assumpte, Pablo, el responsable de Courage a Toledo, matisa: "Dins del nostre apostolat no hi ha cap norma que prohibeixi , hi ha llibertat, no és una secta. No anar (a un casament entre homosexuals) és una mesura que tu abraces en la mesura que tu vols i vas sent conscient de la teva fe”. Afegeix una dada: "la majoria de pares que he conegut al meu camí a Courage acudeix amb molt dolor a aquests enllaços . I els que decideixen no anar no estan negant el seu fill ; el fill ja sap que els seus pares tenen una fe i hi ha de respectar-la".

Mirada transexual

Tot i que la "missió principal" de Courage i EnCourage és "recolzar" les persones que experimenten atracció cap al mateix sexe, l'apostolat està també "anomenat a brindar orientació sobre la qüestió 'transgènere'", expliquen als seus documents.

"Correspon a cadascú, home i dona, reconèixer i acceptar la seva identitat sexual. Déu ha volgut crear cada individu com a home o dona; l'obligació moral de cada persona consisteix a respondre a la seva identitat sexual acceptant i cooperant amb el pla de Déu “, defensen.

Orgull gai: Dejuni i precs

L'atracció per persones del mateix sexe "mai conduirà a un acte sexual moralment bo (...). Els actes homosexuals són intrínsecament desordenats. (...) No poden rebre aprovació en cap cas". Són algunes de les premisses de Courage. Actius a 18 països, mentre a molts llocs se celebra l'Orgull LGTBIQ+, els capellans de Courage fan una cadena de pregària que anomenen 'Praying with Courage' (Pregant amb valor) que pot "incloure dejuni" i "peregrinacions virtuals".