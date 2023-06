Els forenses conclouen que la víctima del crim de Roses no es va defensar i que el van atacar per l'esquena. Al judici, que es fa a l'Audiència de Girona, els perits que van fer l'autòpsia a l'home trobat al maleter del seu cotxe el 12 d'abril del 2021 han exposat que la hipòtesi més probable és que un atacant agredís la víctima primer amb un ganivet i que després, quan va quedar inutilitzat perquè es va clavar a un os, culminés l'atac amb una altra arma tipus destral o matxet a la zona del crani. Aquí, hi van localitzar fins a set lesions, la majoria mortals. Aquest dimecres també han declarat els agents de la policia científica dels Mossos, que van trobar empremtes d'un dels acusats a objectes que embolcallaven el cos.

Al banc dels acusats s'hi asseuen dos homes que, segons sostenen la fiscalia i l'acusació particular, van assassinar la víctima entre el 2 i el 12 d'abril del 2021 a la casa ocupada que compartien tots tres a la urbanització Mas Boscà de Roses. Les acusacions apunten que el van atacar amb dues armes -un ganivet i una altra tipus destral o matxet- i que després de perpetrar el crim van embolicar el cos amb bosses, una manta i una cortina de dutxa, el van ficar al maleter del seu vehicle i el van deixar aparcat en un carrer de la població. El germà de la víctima va localitzar el cadàver el 12 d'abril.

Durant la quarta jornada del judici, que es fa amb jurat popular a l'Audiència de Girona, han declarat els perits, tant els de la policia científica dels Mossos d'Esquadra com els forenses que van fer l'aixecament de cadàver i l'autòpsia.

Els forenses han concretat que, en una primera inspecció del cos, van veure que tenia un ganivet clavat a la zona de l'abdomen i diverses ferides al crani fetes amb una arma tallant i contundent. Amb l'autòpsia, van constatar que l'agressor o agressors van fer servir dues armes diferents per atacar la víctima. La hipòtesi més probable, segons els forenses, és que primer utilitzés el ganivet i, atacant la víctima per l'esquena, li assestés tres ganivetades. Una d'aquestes, però, va deixar l'arma inutilitzada perquè es va clavar a l'os i no es podia treure.

"Aquí hi va haver un canvi d'arma", ha concretat el forense que remarca que les ferides a la zona del crani, on van detectar fins a set impactes, estan fetes amb una arma de característiques semblants a un matxet o a una destral. Les ferides amb el ganivet no eren mortals i la víctima hauria pogut sobreviure si hagués rebut assistència mèdica immediata. No així les del crani. L'autòpsia confirma que diverses d'aquestes lesions són mortals de necessitat i van arribar a fracturar ossos del cap.

A més, la víctima no té lesions de defensa, ni tan sols d'haver fet un acte reflex per intentar cobrir-se el cap. Per això, els forenses apunten que, per la localització de les lesions i l'absència de ferides, allò més probable és que l'agressió fos per l'esquena.

Empremtes als objectes del maleter

La policia científica dels Mossos d'Esquadra va recollir els indicis i vestigis tant del maleter com de la casa, on situen l'escena del crim. Segons han concretat al judici, hi havia empremtes d'un dels dos acusats (el que s'enfronta a més anys de presó perquè li aprecien l'agreujant de reincidència perquè ja l'havien condemnat prèviament per cometre un assassinat a Empuriabrava l'any 2003) a alguns dels objectes que embolcallaven el cos, com ara la cinta adhesiva feta servir per lligar els turmells de la víctima o la cortina de bany. A més, els perits han descartat que fos per haver tocat els objectes prèviament perquè les empremtes estan impregnades amb sang.

De l'altre processat, van localitzar una empremta al rotlle de cinta d'embalar que hi havia a la casa però no al vehicle.

El judici continuarà aquesta tarda amb el tràmit de conclusions i informes. Demà entregaran l'objecte del veredicte al jurat popular, que es retirarà a deliberar.

El fiscal Enrique Barata sol·licita 27 anys i mig de presó i multes per valor de 3.600 euros per a un dels processats, a qui acusa d'un delicte d'assassinat amb l'agreujant de reincidència, un delicte de violació de domicili, un delicte d'atemptat a agent de l'autoritat i lesions lleus. L'acusació particular, en nom de la família de la víctima, eleva la petició a 30 anys de presó. L'altre acusat afronta 22 anys de presó i multa de 2.700 euros per assassinat i violació de domicili.

Les acusacions també demanen que, en cas de condemna, s'acordi l'expulsió del país dels dos acusats, que són d'origen marroquí, amb la prohibició de tornar durant 10 anys.

Les defenses, per contra, neguen que els dos processats siguin els autors de l'assassinat i també argumenten que no sabien que la casa on vivien era ocupada perquè havien obtingut permís per estar-s'hi de terceres persones.