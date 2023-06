Per què algú va decidir clavar repetidament, amb violència i brutalitat fins a una dotzena de punyalades contra un home que dormia en un matalàs mentre vigilava una plantació de marihuana dins una casa ocupada a Roses?

Si van ser els dos homes que vigilaven la plantació juntament amb la víctima, tal com defensen les acusacions d'aquest cas, és clau saber-ne els motius. Així ho demanen les dues defenses dels dos processats, perquè sostenen que poca gent «mata per matar» i asseguren que els acusats no en tenien cap, de motiu.

El judici d’aquest cas, que va tenir lloc el 12 d’abril de 2021 ha començat avui a l’Audiència de Girona i s’allargarà fins dijous vinent, quan està previst que els nou membres del jurat popular emetin un veredicte de culpa o absolució dels processats. El torn dels acusats per declarar serà dilluns. Durant els tres dies que durarà, es posaran sobre la taula tots els indicis trobats durant la investigació policial i que han convençut al fiscal Enrique Barata de demanar penes de fins a 27 anys i mig de presó per un d’ells, que va ser condemnat per matar un noi el 2003 a Empuriabrava i per un robatori amb violència el 2017, que no va acabar de complir perquè va escapar-se durant el seu primer permís penitenciari, sosté el fiscal. «La següent notícia que vam tenir d’ell va ser aquest crim», va dir. L’altre processat també té antecedents per robatoris i altres delictes violents.

Barata assegura que la víctima i ambdós acusats, a qui ha qualificat de dues persones «sense ofici ni benefici», havien ocupat una casa a la urbanització Mas Boscà, propietat d’una família que la té de segona residència, per tal de cultivar-hi marihuana a l’interior. Van fer servir dues de les habitacions per fer el cultiu i ells dormien en matalassos al menjador.

Segons el fiscal, havien planejat el crim com a mínim des de feia deu dies. El dia 12 van posar-lo en marxa: van esperar que estigués adormit o bé distret al matalàs per abordar-lo per sorpresa i clavar-li fins a una dotzena de punyalades amb un ganivet de 17 cm de llarg per 2 cm d’ample i una altra arma (de la llargada d’una destral o un matxet) a diferents punts del cos. Barata descriu l’atac amb cinc paraules: «sorprenent, inesperat, repetit, violent i brutal».

Va patir ferides a l’esquena, a l’abdomen, al cap i a la nuca que li van provocar la mort.

Amagat dins el seu cotxe

Per tal d’amagar el cos, van embolcallar-lo amb un edredó, una tovallola, una cortina de la dutxa, llençols, mantes i bosses de plàstic al cap. Tot plegat van lligar-ho amb cinta d’embalar i van traslladar el cadàver dins el maleter del cotxe de la víctima. Van netejar l’escena del crim i llavors un dels acusats va conduir el cotxe fins al carrer Bernat Metge, on va ser abandonat. El germà de la víctima havia perdut de vista l’acusat durant els últims dies i havia preguntat diversos cops a un dels acusats, que li havia respost amb «excuses».

Els investigadors van trobar el cos el mateix 12 d’abril quan faltaven uns 20 minuts per les onze de la nit. Duia el ganivet clavat a l’abdomen. Un dels acusats va ser localitzat a Martorell uns dies després, i durant el seu intent de fugida hauria agredit una agent dels Mossos carregant contra ella a cops de puny, segons les acusacions.

La família de la víctima s’ha personat com a acusació particular i demana fins a 30 anys de presó pels acusats. També estan acusats d’un delicte de violació de domicili, atemptat contra agent de l’autoritat i lesions lleus. Les acusacions els demanen indemnitzacions de fins a 200.000 euros

Les defenses demanen l’absolució, i asseguren que no es pot jutjar l’ocupació de l’habitatge perquè ja el cas va ser investigat per un altre jutjat i va ser arxivat.