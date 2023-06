Cada dia es presenten prop de 7 denúncies de violència masclista

Les denúncies per violència masclista continuen pujant a les comarques gironines, ja que se n’han presentat 619 durant el primer trimestre. Això suposa que gairebé cada dia se n’han gestionat prop de set de mitjana als jutjats o les comissaries de la província. Del total de 619 denúncies, 489 van ser presentades per la víctima, fos en seu policial o judicial, mentre que onze van ser incoades per part de familiars i un altre gran gruix (88) són resultat d’una actuació policial.

Els resultats d’aquest indicador del primer trimestre mostren que s’han incrementat en un 14,4% les denúncies respecte al mateix període de l’any anterior (542). Pel que fa a les víctimes, es manté el mateix nombre que de denúncies: per tant, per cada denúncia hi ha hagut una víctima.

Pel que fa als delictes dels quals s’han acusat els maltractadors, s’ha de dir que pateixen un increment molt elevat, del 47,3%, i arriben als 797. L’any anterior en van ser 541.Pel que fa als maltractadors que han acabat enjudiciats -és a dir, han acabat a judici-, ascendeixen a 42. Aquest indicador és l’únic que va a la baixa, ja que en un any cauen un 17,65% els homes que s’han trobat en aquesta situació. En són 42 i el 80% han acabat condemnats (35). La major part són espanyols (24) i n’hi ha 11 d’estrangers.

Més ordres de protecció

Hi ha una altra part important del vessant jurídic referent a la violència masclista, que són les ordres de protecció. Es tracta d’una mesura que demanen moltes de les víctimes de violència masclista en seu judicial per evitar que l’agressor pugui tenir-hi interacció un cop denunciat. En total, han crescut un 23,2% durant el primer trimestre: s’ha passat de 115 peticions entre gener a març de l’any passat a les 138 d’enguany. D’aquestes, s’ha de dir que el 62% han acabat rebutjades (85), mentre que se n’han acceptat 53. Totes les peticions s’han realitzat per part de la víctima.

Aquest és la tònica que malauradament es produeix en jutjats gironins, i que alguns experts apunten a problemes de forma de les peticions. En el mateix període de l’any passat es van gestionar 115 ordres de protecció. Una d’elles no va ser admesa, mentre que el 66% van acabar refusades (69).

Del total d’ordres de protecció aprovades aquest tercer trimestre, n’han derivat un total de 125 mesures cautelars. Aquestes poden ser tant de caràcter penal com civil. Del primer grup, se n’han cursat 100. Entre les més habituals hi ha l’ordre d’allunyament (49). La demanda de la mesura cautelar la fa la víctima i llavors el jutge decideix si l’adopta o bé la denega en funció de l’estudi que es duu a terme cas per cas.

Pel que fa a les mesures cautelars de tipus civil, se n’han aplicat 21. Entre les que més s’imposen hi ha la de prestació d’aliments (8) o la suspensió total de les visites (3).

Aquesta última mesura de protecció es va començar a aplicar no fa tant i arran d’un canvi a la Llei Orgànica de protecció integral a la infància i l’adolescència i per evitar la violència vicària.

El que es busca principalment és protegir els fills i filles de les víctimes de violència masclista i, per tant, se suspenen les visites al pare, que és el presumpte maltractador.

D’altra banda, durant el procés judicial, en 68 casos la víctima s’ha acollit a la dispensa de l’obligació legal de declarar durant els primers tres mesos de l’any. D’aquestes dones, la gran majoria són de nacionalitat espanyola (35).

Creixement a tot Espanya

Els principals indicadors de la violència de gènere a Espanya han experimentat durant el primer trimestre del 2023 un increment molt notable, no només respecte al 2022 sinó també en relació amb els últims tres mesos d’aquell mateix any.

El nombre de dones víctimes de la violència masclista ha estat 45.154, un 11,54% més que fa un any. Pel que fa al nombre de denúncies, han pujat fins a les 46.327, un 10,92% més que el mateix trimestre del 2022.

L’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere ha fet públiques les dades trimestrals, que mostren també un augment interanual (del 6,6%) de les ordres de protecció acordades pels jutjats de violència sobre la dona i pels jutjats a funcions de guàrdia.