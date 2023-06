Els Agents Rurals denuncien per segon cop un càmping de Sant Pere Pescador per fer destrosses a les dunes

Els Agents Rurals han denunciat per segon cop un càmping de Sant Pere Pescador per fer destrosses a les dunes.

Aquest mateix establiment ja havia estat sancionat durant l'any passat pels efectius que vetllen pel medi ambient pel mateix motiu.

La intervenció va consistir bàsicament a retirar algues i aplanar el terreny de la platja, segons fonts del cos.

Això provoca la destrucció de l'hàbitat d'alguns animals. De fet, en aquest punt hi nidifica un ocell el corriol comanegre (Charadrius alexandrinus) i si es fa aquest tipus d'intervencions a les dunes dificulta l'alimentació de l'espècie.

Aquesta zona és un espai protegit en ple parc natural dels Aiguamolls de l'Empordà. És, per tant, una àrea on els Agents Rurals on realitzen inspeccions i controls per tal de protegir la fauna i flora que hi ha.

En aquest cas, els agents van aixecar acta i van fer la corresponent denúncia, que després el departament d'Acció Climàtica haurà de determinar-ne la quantitat de la sanció en funció de la gravetat.

El mes de maig, els Agents Rurals ja van denunciar un altre càmping de la zona per fer el mateix.