Absolt de cultivar droga a Bàscara perquè els agents no van llegir-li els drets quan tocava

Un home ha estat absolt de cultivar 333 plantes de marihuana al seu domicili de Calabuig, un nucli de Bàscara, perquè els agents que van registrar casa seva van aconseguir entrar-hi sense informar-lo dels seus drets. Els agents dels Mossos d’Esquadra van trobar la plantació i van detenir-lo, i va ser unes hores després quan l’home va tenir la informació que li corresponia saber i va comptar amb assistència lletrada. Es tracta d’un procediment irregular que, tot i l’evidència de la droga, ha fet que l’entrada i registre al domicili hagi acabat considerat nul.

Segons explica l’advocat que ha dut el cas, Aitor Cuéllar, la patrulla va accedir a l’habitatge de l’acusat perquè els veïns s’havien queixat de fortes olors. Un cop a la casa, van fer-li un interrogatori «incriminatori», fent-li diverses preguntes per tal que els deixés entrar sense llegir-li abans els seus drets, i sense fer-li saber que tenia dret a negar-s’hi sense una ordre judicial. «Va autoritzar-los l’accés perquè van recomanar-li que els deixés entrar voluntàriament perquè si no seria pitjor pels seus interessos», explica el lletrat.

Durant el judici, l’acusat va especificar que no va rebre la lectura de drets fins al cap d’unes hores, quan el registre al domicili ja s’havia fet i els agents van trobar més de 300 plantes. També van trobar proves d’una defraudació elèctrica, que sumat a l’existència de la plantació il·legal, va comportar que el cas s’instruís al Jutjat Penal 2 de Figueres. Per aquests fets, la fiscalia li demanava 2 anys i mig de presó pel delicte contra la salut pública, i també multes per valor de 13.600 euros sumant el delicte per defraudació elèctrica.

El jutge conclou que els agents no van fer-li la lectura de drets perquè a les actes policials no n’hi ha cap referència. A més, a això se li suma la declaració de l’acusat. Els policies en qüestió van assegurar durant el judici que li havien fet verbalment, però no s’ha pogut acreditar.

Per justificar la nul·litat del registre policial, la sentència s’empara en l’article 18.2 de la Constitució, que deixa clar que la inviolabilitat del domicili és un dret fonamental que només es pot trencar en cas de consentiment lliure del titular. En aquest cas, es considera que l’acusat va prestar un consentiment «viciat». Tenint en compte que l’escorcoll que els agents van dur a terme al domicili era l’única prova que incriminava l’acusat, ja que evidenciava la troballa de les plantes, el cas va quedar despullat de proves. I per això el jutge ha absolt l’acusat. També se l’ha absolt del delicte de defraudació pels quals se li demanava una pena de multa de 3.600 euros. Cuéllar afegeix que la sentència també obliga la policia a retornar tots els objectes que es van confiscar al processat durant el registre al seu domicili, que inclouen ventiladors i tot d’eines que es poden utilitzar per cultivar substàncies estupefaents. Pel que fa a les plantes de marihuana que van trobar, han estat destruïdes.

Uns fets de fa set anys

Els fets són de l’any 2016, i han hagut de passar set anys fins que hagin arribat a judici. Amb tot, l’advocat diu que pel mig no hi ha hagut cap suspensió del judici, sinó que la instrucció ha sigut lenta, com ocorre en altres causes d’aquest òrgan, que de fet està pendent de tenir un nou jutjat pel col·lapse que pateix des de fa temps.