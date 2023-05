La Policia Local de la Jonquera, ha detingut un home d’origen francès de 38 anys, a la zona de l’Esclat aquest matí. Els policies han escorcollat l’home en adonar-se que la matrícula del cotxe d’alta gamma que conduïa, no corresponia amb el número de registre. Els agents han detingut el sospitós per un presumpte delicte de falsedat documental.

“Aquesta actuació demostra l’excel·lent treball dels nostres agents de la Policia Local, que es mantenen vigilants i actuen de manera decidida davant possibles infraccions. No tolerarem cap forma de frau o falsedat, i continuarem treballant per mantenir la nostra localitat com una zona segura i lliure de delictes”, diu Rafael Medinilla, regidor de Seguretat ciutadana.