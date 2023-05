Agents dels Mossos d'Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona van detenir el dia 24 de maig a Garrigàs dos homes de 31 i 28 anys com a presumptes autors d’un furt lleu. A més, a un d’ells també se’l deté per conducció temerària i desobediència als agents de l’autoritat.

Pels volts de la 1 del migdia, els mossos van ser requerits per una parella de turistes que acaben de ser víctimes d’un furt a l’AP7 entre Figueres i Girona.

Els modus operandi dels autors havia estat el de posar-se en moviment amb el seu cotxe a l’alçada del de les víctimes i fer-los creure que tenien algun problema tècnic. Quan les víctimes es van aturar en el voral ,un dels lladres els va distreure fent senyals cap a una roda mentre un segon lladre aprofitava per sostreure la bossa de mà del terra de l’acompanyant

Poc després, una patrulla va detectar un vehicle que coincidia amb la descripció facilitada i que en veure el patrulla, va fugir a tota velocitat fent un canvi de sentit i a l’Àrea de servei de l’Empordà els ocupants van abandonar el vehicle i van marxar corrents cap a una zona boscosa.

Els mossos els van localitzar i detenir a tots dos per furt i al conductor també per conducció temerària.

Les víctimes van poder recuperar la totalitat del botí. Una patrulla va localitzar llençada en el voral la bossa de mà sostreta i els 150 € que es troben en possessió dels detinguts.

Els arrestats, amb antecedents van passar l’endemà a disposició judicial del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres que van decretar la seva llibertat amb càrrecs.

Els mossos, la mateixa tarda detenen dos homes Vilablareix, un d’ells per dues ordres de detenció per furt i el segon per un delicte contra la seguretat viària

Es dona la circumstància que la mateixa tarda, a un quart de cinc, mentre un patrulla de l’Àrea Regional de Trànsit estava fent regulació per un accident, va veure com un vehicle feia un canvi sobtat de carril i fugia per la sortida de Girona Sud.

Els policies van sospitar de l’actitud, van fer seguiment i quan el van aturar van comprovar que els tres ocupants tenien múltiples antecedents per furts a l’AP7.

Els mossos detenen el conductor, un home de 29 anys per un delicte contra la seguretat viària per no haver obtingut mai el permís de conduir i el copilot , un home de 24 anys per dues ordres policies de detenció que li constaven pendents.

Concretament, les ordres de detencions eren per dos furts comesos a l’AP 7, amb el mateix modus operandi, a víctimes també estrangeres, que s’havien produït el primer a Maçanet de la Selva el dia 2 de febrer i el segon a Sils el 14 de maig.

Els detinguts, amb antecedents policials van passar l’endemà a disposició del jutjat de guàrdia de Girona que va decretar la seva llibertat amb càrrecs.