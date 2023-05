Nou accident mortal a les comarques de Girona. Un motorista va morir ahir a la nit a Vilamalla després que xocar amb un camió. Una dona que també anava al vehicle de dues rodes va resultar ferida greu.

Els fets van succeir a l'N-II al seu pas per Vilamalla -quilòmetre 750- pels volts de tres quarts d'onze de la nit. Els Mossos d'Esquadra de Trànsit investiguen les causes de l'accident mortal.

La col·lisió, segons el Servei Català de Trànsit, va produir-se per fregament entre una motocicleta amb dos ocupants i un camió. La moto va fer un avançament i en aquell moment, va xocar de forma lateral contra el vehicle pesant que circulava en l'altre sentit. El vehicle pesant "no circulava en sentit contrari" com inicialment ha dit Trànsit.

A conseqüència de l’accident, el conductor de la moto va morir. Mentre que la dona que anava d'ocupant al darrere, va resultar ferida greu i va ser trasllada a l’hospital Trueta de Girona, on està ingressada.

Arran de la incidència es van activar vuit patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions de Bombers, i dues unitats del SEM.

Quant a l’afectació viària, la carretera ha estat totalment tallada fins a la una de la matinada.