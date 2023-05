Els dos acusats de l'assassinat de l'home trobat mort al maleter del seu cotxe en un carrer de Roses el 12 d'abril del 2021 s'enfronten a penes de fins a 27 anys i mig de presó. El fiscal exposa que els processats convivien amb la víctima en una casa ocupada a la urbanització Mas Boscà. Segons l'escrit d'acusació, entre el 2 i el 12 d'abril es van posar d'acord per acabar amb la seva vida. "Per executar amb èxit el pla, van esperar que l'home estigués adormit, distret o tombat en un dels matalassos que havien situat al menjador", exposa el fiscal que sosté que, quan la víctima no es podia defensar, el van atacar "amb virulència" i a traïció, utilitzant un ganivet de cuina i una altra arma tipus matxet o destral.

Els tres homes vivien "irregularment i sense autorització dels propietaris" en una casa de la urbanització Mas Boscà. Segons recull l'escrit de conclusions provisionals del fiscal Enrique Barata, l'atac va tenir lloc en un dels matalassos que havien situat a la zona del menjador. Les altres dues habitacions de l'immoble estaven dedicades al cultiu de marihuana. L'acusació pública sosté que entre el 2 i el 12 d'abril del 2021 i seguint un "pla" traçat prèviament, els dos acusats van atacar la víctima aprofitant que estava "adormit o distret" damunt un matalàs. La fiscalia apunta que tots dos, armats amb un ganivet de cuina i amb una altra arma tipus matxet o destral, el van començar a apunyalar "per sorpresa" i de manera "inesperada, repetida, violenta i brutal". Les ferides incisocontuses a la zona del cap van ser de "gran magnitud i virulència" i, segons va recollir l'autòpsia, van penetrar "amb gran força" al crani, arribant a causar-li fractures òssies. També tenia lesiones a l'esquena, al lateral abdominal i a la nuca. L'home va morir com a conseqüència de l'atac. "Després de causar-li la mort i per evitar que els descobrissin", continua relatant el fiscal, van embolicar el cos de la víctima amb objectes que hi havia a la casa, com un edredó, una tovallola, una cortina de bany, un llençol, una manta i bosses de plàstic, ho van subjectar amb cinta d'embalar i el van traslladar al maleter del seu cotxe. Posteriorment, van conduir fins al carrer Bernat Metge i van abandonar allà el vehicle, amb el cadàver a l'interior. Segons l'acusació pública, els processats van intentar eliminar proves netejant els rastres de sang del menjador i desfent-se dels objectes personals de la víctima. El germà de la víctima, preocupat perquè no aconseguia contactar amb ell, va demanar "insistentment" informació a un dels acusats, que va inventar "diverses excuses". Finalment, van localitzar el vehicle i el cos cap a les 22.40 hores del 12 d'abril. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos a la regió policial de Girona es va fer càrrec del cas. A un dels sospitosos el van detenir la matinada del 14 d'abril i al segon el dia 16. Aquest segon implicat, alertat per l'altre acusat, va fugir "precipitadament" de Roses i es va intentar ocultar a Martorell, a casa d'un familiar. Els Mossos el van rastrejar fins allà i van muntar un dispositiu per detenir-lo. L'escrit d'acusació recull que el van enxampar quan tornava al domicili amb bicicleta. Quan li van cridar l'alto, es va resistir a la detenció i va colpejar "amb virulència" una agent, fins que el van poder reduir i emmanillar. La policia va patir ferides lleus. Condemnat per assassinat Aquest arrestat ja havia estat condemnat per matar un jove a Empuriabrava l'any 2003. Després del judici, que es va fer amb jurat popular l'any 2005, l'Audiència de Girona li va imposar 17 anys de presó per assassinat. Segons la sentència, va acabar amb la vida d'un jove francès dins del seu vehicle clavant-li diverses ganivetades al tòrax i a l'abdomen. El fiscal Enrique Barata sol·licita 27 anys i mig de presó i multes per valor de 3.600 euros per a aquest processat, a qui acusa d'un delicte d'assassinat amb l'agreujant de reincidència, un delicte de violació de domicili, un delicte d'atemptat a agent de l'autoritat i lesions lleus. L'altre acusat afronta 20 anys i mig de presó i multa de 2.700 euros per assassinat i violació de domicili. Barata també demana que, en cas de condemna, acordin l'expulsió del país dels dos acusats, que són d'origen marroquí, amb la prohibició de tornar durant 10 anys. En concepte de responsabilitat civil, sol·licita que indemnitzin amb 60.000 euros el germà de la víctima. Està previst que el judici, amb jurat popular, es faci el mes vinent a la secció tercera de l'Audiència de Girona.