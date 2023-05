La víctima, un home de 37 anys, va ser trobat amb ferides greus a Leigh, Gran Manchester, dijous a la nit per policies locals i va ser traslladada a l’hospital, i va morir a la matinada. Mentre un grup d’agents intentava controlar el gos que «representava un risc significatiu» per al públic, segons la Policia del Gran Manchester (GMP). Malgrat utilitzar «totes les tàctiques disponibles» per sotmetre l’animal, al final no van tenir cap altra alternativa que acabar amb la seva vida, perquè suposava un «risc substantiu» per als veïns.

El superintendent Simon Hurst va declarar que «En primer lloc, m’agradaria estendre les meves condolences als éssers estimats de la víctima d’aquest atac», per després reconèixer que l’incident «causarà preocupació a la zona» i assegurar que s’exploren totes les vies possibles «per protegir la comunitat». Un home de 24 anys ha sigut arrestat com a sospitós d’estar a càrrec del gos que va causar la mort, i es manté sota custòdia perquè se li realitzin nous interrogatoris. El superintendent Hurst ha demanat als veïns que aportin tota la informació possible per assegurar-se que no es repeteixi un «incident anguniós» com aquest. Precedents al Regne Unit Durant aquest any s’han produït altres atacs violents de gossos al Regne Unit. A principis de maig un altre atac d’un gos a Edimburg va produir a un home lesions facials que «van canviar la seva vida», i el mes d’abril un nadó de cinc mesos va haver de ser ingressat d’urgència en un hospital després de l’atac d’un gos a Caerphilly, a prop de Cardiff.