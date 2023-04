El cap de la Regió Policial de Girona, el comissari Josep Milan ha alertat d'un repunt dels robatoris en habitatges a la província des de principis d'any. Els Mossos d'Esquadra han comptabilitzat 677 casos en tres mesos, el que suposa un 4,3% més que l'any passat. Tot i això, el comissari ha recordat que la xifra queda "molt lluny" si es compara amb el 2019, en prepandèmia. Un any que va tancar 4.000 fets mentre que l'any passat van caure fins als 2.600 robatoris en domicilis, un 30% menys. Tot i això ha ressaltat que és un tipus de delicte que provoca «més inseguretat a la ciutadania».

Aquest repunt ha provocat que s'hagi incrementat la pressió policial cap als lladres dedicats a aquest tipus de delictes. Així ho ha anunciat Milan en el seu discurs durant la celebració del Dia de les Esquadres a Girona. Ha explicat que els autors són grups itinerants que es dediquen a fer aquests cops que es desplacen a la província i també multireincidents.

Per tot això, elsMossos han incrementat fins al nivell 2 el Pla Operatiu Específic (POE) habitatge. Això significa «implicar els serveis regionals i fins i tot els serveis de trànsit que quan fan algun control de carretera». Un altre punt a destacar per lluitar contra aquests delictes és que cada setmana fan reunions dels grups d'anàlisi. Aquests, ha puntualitzat, cada dia reben informació dels fets i amb això van canviant els punts operatius de control on hi ha patrulles i ARRO que identifiquen les persones i vehicles.

Al mateix temps la investigació policial se centra a analitzar els modus operandi dels lladres i després, traslladen tota la informació a qui fa els controls. Ja que així a vegades en un vehicle potser no troben el botí però sí, ha afegit, «eines o claus falses amagades .

A banda d'això el comissari també ha lamentat que hagi de seguir parlant de violència masclista i ha recordat que el 2022 va tancar amb tres feminicidis. També ha destacat l'increment de denúncies viscut el 2022.

Pel que fa a les violències sexuals, ha destacat que han baixat els abusos i agressions sexuals des del mes de gener i que en tres mesos hi ha hagut 61 casos. Però ha lamentat que «el vocabulari de l’horror» que envolta aquests delictes: «La Manada’, la submissió química i les punxades a les dones en zones d’oci nocturn». Al mateix temps ha assegurat que la pressió policial pot haver estat efectiva però que les dades podrien augmentar de cara a l'estiu.

El cap de la Regió també ha recordat que la «coordinació amb jutges i l’aplicació de tots els protocols» és el que s’ha de seguir fent per poder acabar condemnant els que cometen aquests delictes sexuals. També va ressaltar el «front comú» amb els empresaris de l’oci nocturn per frenar els casos

D'altra banda, també ha desgranat dades sobre les estafes que segueixen a l'alça (un 17,5% més en un any) i ha destacat l'esforç de la policia per posar-se el dia sobretot en l'àmbit de la ciberdelinqüència. A la Regió, hi ha una mitjana de 24 casos d'estafa al dia i ha recordat que són delictes difícils d'investigar i que generen poques detencions.

El cap dels Mossos a Girona al mateix temps ha ressaltat que els delictes d'odi han patit una clara davallada (27,5%) i que el 75% dels fets estaven relacionats amb LGTBIfòbia o bé, racisme. Ha destacat que durant el 2022 han resolt tres "casos greus" d'amenaces en aquest àmbit i una temptativa d'homicidi durant la Festa Major de Santa Coloma i s'han fet deu detinguts.

També ha donat dades delictives sobre el Pla Daga que busca prevenir delictes amb armes blanques. Durant l'any passat, van comissar 600 ganivets i navalles, el que suposa, ha dit dues intervencions al dia.

El comissari, d'altra banda, ha recordat que enguany fa 25 anys del traspàs de Trànsit als Mossos i ha destacat la disminució de la mortalitat a les carreteres en aquests anys. Ha recordat que s'ha reduït gairebé en 100 persones, passant de 125 a 32. Amb tot ha dit que seguiran treballant perquè "no hi hagi més morts".

Condecorats i jubilacions

Durant l'acte de les Esquadres a Girona s'han entregat 19 medalles 99 felicitacions. S'han fet reconeixements a ciutadans, mossos, agents d'altres cossos policials i membres de la judicatura ja sigui per trajectòria, actuacions meritòries, entre altres. Entre els que han rebut la medalla de bronze amb distintiu blau hi ha la de dos agents dels Mossos de Figueres-Portbou que van salvar una dona l'any passat quan s'ofegava a dins el mar.

També s'ha entregat una medalla a la primera dona forense de Girona, la doctora Anna Hospital o a un policia local de Torroella, Ricard Llinàs per l'actuació durant un incendi en una residència geriàtrica de Torroella de Montgrí. Aquest tipus de guardó també l'ha rebut el sergent ja jubilat, Joaquim de Diego per la seva trajectòria.

Un dels guardonats també amb aquest distintiu ha estat el sotscap de la Regió Policial de Girona, el comissari Xavier Creus que avui es jubilava. Aquest ha fet un discurs d'agraïment en nom de tots els guardonats i ha fet balanç de la professió. També ha tingut un record per l'agent Santos Santamaria mort el 2011 en l'atemptat d'ETA de Roses. El seu discurs ha estat emotiu i ha fet aixecar tot l'Auditori, que l'ha aplaudit.

Durant l'acte, el comissari Josep Milan també ha anunciat que les d'avui eren les seves últimes Esquadres perquè enguany es jubila el mes de setembre després de 43 anys de servei. Per tant, tota la cúpula de la Regió Policial serà nova a partir de llavors. També ha agraït que es vagin incorporant nous agents -34 el 2022- per "rejuvenir" la Regió i per permetre fer prejubilacions. Aquesta setmana i l'anterior, s'han celebrat les Esquadres a les diferents comissaries de la Regió i en total, s'entregaran 425 felicitacions. Hi ha alguns efectius gironins que també van rebre medalles en l'acte central de les Esquadres celebrat a Barcelona. Com per exemple, la caporal Francesca Pérez en va rebre una pels 25 anys del primer Grup d'Atenció de la Víctima (GAV). Segons ha dit Milan li van concedir per la "seva trajectòria" i perquè la Regió va ser "capdavantera" en aquest tipus de Grup.

L'acte s'ha tancat amb la intervenció de la delegada del Govern, Laia Cañigueral que ha destacat l'increment de convocatòries d'oposicions al cos dels Mossos d'Esquadra en els últims anys i l'aposta del Govern català pel cos policial. També ha dit que el pressupost del departament d'Interior "s'ha triplicat en els últims tres anys" i que s'ha revertit el tancament dels sectors de Trànsit d'Olot i Sant Feliu de Guíxols.

En l'acte també hi ha estat present el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent.

Reconeixements a Puigcerdà

Avui també s'ha celebrat el dia de les Esquadres de l'Alt Pirineu i Aran. L'acte s'ha celebrat al Casino Ceretà de Puigcerda i coincideix enguany amb el 25è aniversari del desplegament del cos a la zona. Concretament, s'han lliurat 110 felicitacions i 11 condecoracions a persones que van dur a terme alguna "actuació meritòria" durant l'any passat, segons l'ACN.