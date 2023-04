Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home que ha tingut lloc aquest diumenge a Girona.

Pels volts d’un quart de nou del matí, el cos policial ha rebut un avís dels serveis mèdics de l'hospital Josep Trueta en el que s’informava de la mort d’un pacient, que presentava ferides d’arma blanca.

La víctima ha estat abandonada a les portes d'urgències del Trueta amb una ganivetada a la panxa. L'home, qui no duia documentació, hauria arribat mort al centre i els sanitaris li han realitzat tasques de reanimació cardiopulmonar sense èxit.

La Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos ha obert una investigació per esclarir els fets.

Revisió de les càmeres de seguretat

S'investiga com ha arribat la víctima a l'hospital Josep Trueta. Les primeres informacions apunten que un cotxe l'hauria dut fins a les portes del servei d'urgències on l'ha abandonat. Posteriorment, el vehicle ha fugit. Els investigadors revisaran les càmeres de seguretat per veure si s'ha captat la matrícula del cotxe.