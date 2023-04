Els Mossos d'Esquadra han descobert una plantació de marihuana en una finca rústica de Vilajuïga després de detenir dos lladres que havien entrat a robar-hi. Gràcies a l'avís d'un testimoni, la policia va poder-los interceptar poc després, quan fugien del lloc amb una furgoneta. Però en comptes d'objectes de valor, a dins del vehicle els lladres hi portaven 5 quilos de cabdells de marihuana. Arran d'això, els Mossos van decidir fer un escorcoll a la finca, on hi ha dues granges abandonades i una casa. A l'interior de l'habitatge, hi van trobar 500 plantes de marihuana que hi creixien repartides en dues habitacions. I aquí, els Mossos van fer dues detencions més: les d'un home i una dona que tenien cura de la plantació.

Allò que va començar com un robatori en una finca de Vilajuïga, de rebot, va permetre descobrir també un altre delicte. Segons informen els Mossos, tot va començar aquest dimarts pels voltants de les set de la tarda. Un testimoni va trucar a la policia alertant-los que hi havia dos homes que estaven robant a l'interior de la propietat i els va donar la descripció de la furgoneta amb què es movien. Les patrulles van anar fins a la zona i van poder interceptar els sospitosos quan fugien per una carretera de Garriguella. Són un jove de 21 anys i un home de 39, aquest últim amb antecedents. Quan els agents van escorcollar la furgoneta, però, a dins van trobar-hi un botí peculiar. En comptes d'objectes de valor, els lladres s'havien endut 5 quilos de cabdells de marihuana de la finca. La droga estava dins de dues bosses d'escombraries. Els Mossos van detenir els dos homes per tràfic de drogues i robatori amb força. I a partir d'aquí, van obrir una investigació. En aquest cas, centrada en la finca rústica d'on els lladres acabaven de sortir-ne. Després de trobar indicis que allà dins s'hi estaria cultivant marihuana, la policia va fer una entrada i escorcoll en aquesta propietat ahir a la tarda. 500 plantes i dos detinguts més A la finca hi ha dues granges abandonades i una casa. A l'interior de l'habitatge, els Mossos van trobar-hi un cultiu amb 500 plantes de marihuana. Estaven repartides en dues de les habitacions, en funció de quin era el seu estat de creixement. En una d'elles, els agents hi van trobar 276 plantes d'entre 80 i 90 centímetres d'altura. I a l'altra, 224 plantes de marihuana més, que mesuraven entre 40 i 50 centímetres. Apart de la droga, la policia també va intervenir làmpades, transformadors, ventiladors i altres aparells que es feien servir per afavorir el creixement de la marihuana. A la finca, els Mossos d'Esquadra van fer dues detencions més. En aquest cas, les dels responsables de la plantació. Són una dona de 31 anys i un home de 49, tots dos sense antecedents, a qui s'acusa d'un delicte contra la salut pública i d'un altre de defraudació de fluid elèctric (perquè la casa tenia la llum punxada). Els quatre detinguts han passat a disposició avui davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.