Un portava més de dos anys preparant-se per matar a Espanya ; un altre es va convèncer i ho va fer en tot just un mes . Un vivia a Girona i un altre a Algesires . Un tenia parella i un altre no. No es coneixien, però els dos darrers gihadistes detinguts per la Policia Nacional tenen en comú una obsessió amb els homosexuals i els grups LGTBI.

Tots dos, el que va matar a Algesires i el que ho havia de fer a Catalunya o Benidorm, van manifestar expressament el seu odi cap als homosexuals com a símbol d'una societat pecadora, segons l'anàlisi dels seus missatges i telèfons que ha conegut CAS OBERT, el canal de investigació i successos de Prensa Ibérica. "Tant de bo els surtin cucs a la panxa" , va dir Yassine Kanjaa, l'assassí del sacerdot d'Algesires.

"Tots els que viuen aquí pertanyen a la nació de Lot ", afegia el gihadista a un altre dels seus missatges. Kanjaa es va radicalitzar en tot just un mes. Va començar escoltant àudios de l'Alcorà.

En la versió del llibre sagrat per als musulmans, com a la Bíblia, l'episodi de Lot que aquest terrorista esmentava al·ludeix a Sodoma i Gomorra , les ciutats del pecat que mereixen ser destruïdes pels vicis dels seus habitants. A l'Alcorà, Lot és enviat allà per advertir els sodomites que han pecat per la seva homosexualitat i seran castigats. Al·là, com Déu a la Bíblia, acaba destruint la ciutat .

"Mort als cristians"

A Algesires, el 25 de gener, Kanjaa, al crit de "mort als cristians", va matar un sacerdot i va ferir quatre persones més abans de ser detingut. L'endemà de l'atac d'Algesires, policies i guàrdies civils van detenir a Girona Fath Allah Benhachem , un home nascut al Marroc i amb nacionalitat espanyola, de 27 anys. Fonts de la investigació subratllen l'"obsessió" que Benhachem, com el criminal d'Algesires, deixava veure, i escoltar per castigar "un sector concret de la població", en al·lusió als homosexuals i grups LGTBI.

No és la primera vegada que les forces de seguretat detecten que els homosexuals poden ser un objectiu dels gihadistes a Espanya. El 12 d'agost del 2017, cinc dies abans de l' atemptat a la Rambla de Barcelona , els integrants de la cèl·lula van buscar a google: "discoteques gai Sitges" i "discoteques gai Sitges la més gran". Al seu informe sobre els atemptats, els mossos d'Esquadra van advertir que aquests objectius homòfobs estarien "plenament en la línia de les directrius del grup terrorista Estat Islàmic".

De fet, DAESH va lapidar diversos homosexuals a Síria, el primer el 25 de novembre de 2014. El 12 de juny de 2016, un gihadista va entrar a la discoteca Pulse, a Orlando (Estats Units), molt popular entre la comunitat LGTBI de la zona. Va obrir foc amb una arma d'assalt i va matar 49 persones.

Els dos gihadistes detinguts a Espanya el mes passat no es coneixien ni havien tingut cap contacte. A més de la seva voluntat de matar, tenen en comú aquest odi cap a la societat occidental, a la qual consideren haram (impura o pecadora), simbolitzat en allò que ells consideren permissivitat cap a l'homosexualitat. Tots dos són joves, tots dos van néixer al Marroc, però la seva biografia ha estat molt diferent.

El gihadista de Girona va arribar de molt petit, va aconseguir la nacionalitat i tenia una parella, una dona de l'Est d'Europa; el d'Algesires va creuar l'Estret en una llanxa.

Benhachem, el gihadista de Girona, va arribar a Espanya sent un nen, amb la família, i va obtenir la nacionalitat. Consumidor habitual d'haixix , Benhachem tenia una parella estable amb què vivia, una dona de l'Est d'Europa, força anys més gran que ell. La dona, amb treball estable, encara el defensa, tot i que els investigadors van comprovar mentre el vigilaven que era una relació "tòxica" amb característiques de ser "una violència de gènere de llibre".

Va tenir algun treball esporàdic en una empresa aèria i des de fa més de dos anys es va començar a radicalitzar a l'islam violent. "Va ser una radicalització d'anys. La seva vida diària era aixecar-se, comprar drogues, consumir-les i veure material gihadista per internet", subratllen fonts de la investigació. Allí consultava, especialment, maneres de matar. De fet, hores abans de ser detingut va estar visionant de forma compulsiva vídeos sobre com apunyalar, cometre atemptats amb apunyalaments, com la policia evita atemptats…

Metrallar banyistes

En una de les converses, Benhachem apunta la seva intenció de metrallar un grup de banyistes a les platges de Benidorm. Però es mostra obsessionat especialment amb “un grup de població”, els homosexuals. Al seu telèfon mòbil tenia descarregat un manual per fabricar a casa TATP, l'explosiu que els gihadistes anomenen la mare de Satanàs i que va ser el que va esclatar els terroristes que van cometre els atemptats a les Rambles i Cambrils el 2017.

L'assassí d'Algesires, Yassine Kanjaa, no estava sota el radar dels serveis d'informació. Fins a tot just 40 dies abans de matar, Kanjaa seguia amb la seva vida haram , de pecat. "Hi ha un moment a la seva vida que decideix deixar aquesta vida i passar a la vida halal , pura. Adopta la doctrina islàmica. No hem detectat cap fet puntual ni a la seva vida personal ni a la de la seva família que desencadeni aquest canvi", subratllen fonts de la investigació.

Kanjaa va intentar dues vegades arribar a Espanya sent ja adult. La primera, en una moto, va ser detingut a Gibraltar i tornat al seu país. La segona, la definitiva, va fer servir una llanxa pneumàtica per arribar a les costes d'Algesires. Tant al Marroc com a Espanya estava vinculat al tripijoc d' haixix , sense cap contacte islamista conegut.

Els highlights del gihadista

A diferència del gihadista de Girona, si escau tot va ser molt ràpid. Va començar a escoltar àudios de l'Alcorà ia parlar de la "fi del món" , que assegurava que era a prop. Va començar a freqüentar mesquites properes a casa seva, on no va cridar l'atenció. Va deixar de fumar, de beure i de prendre drogues. Les últimes setmanes prohibia l'entrada a la casa okupa on vivia els companys que haguessin fumat o begut. Consumia els discursos de predicadors radicals com Khalid al-Rashid , empresonat a Aràbia Saudita i que també era molt seguit pels terroristes de Catalunya.

Amb una conversió tan ràpida al terrorisme, Kanjaa no va complir amb alguns rituals dels gihadistes més formats . No va deixar comiat per a la seva mare, no va gravar cap vídeo explicant la seva acció, no va fer un jurament de lleialtat a cap grup islamista, no es va rasurar el cos abans de matar… Un expert assegura que “no va tenir prou formació doctrinal, es va quedar sol amb els highlights del gihadisme: matar i la vida eterna ". Els investigadors ja han detectat canals "oficiosos" i "discrets" on Kanjaa ha rebut missatges de suport, enaltiment i alegria pel seu crim.

La ment de l'assassí

Tan diferents i tan capaços de matar, els gihadistes de Girona i Algesires comparteixen un darrer tret, l'enigma sobre la salut mental. No són malalts mentals, almenys no estaven diagnosticats com a tals abans de ser detinguts. Benhachem, el detingut a Girona, és una persona “corda”, encara que inestable. Kanjaa, l'assassí d'Algesires, no va estar mai en tractament psiquiàtric ni al seu país ni a Espanya, segons fonts de la investigació.

Dos pèrits forenses que l'han examinat un cop empresonat recomanen el seu ingrés en un psiquiàtric penitenciari en espera d'un informe definitiu sobre el seu estat mental. El jutge Joaquín Gadea va autoritzar aquest trasllat dimarts 4 d'abril. Tot i aquesta nebulosa sobre l'estat mental de l'assassí, el jutge insisteix en el seu últim acte en què el seu crim va ser un acte de terrorisme.

El diari El País va avançar part del testimoni de Kanjaa davant el jutge a l'Audiència Nacional, que va tenir lloc el 30 de gener passat. Davant del jutge, l'assassí d'Algesires no va mostrar penediment ni empatia cap a les víctimes. Va vincular els agredits amb "Satan" i va anunciar que té intenció de "treure del mig" més gent si aconsegueix sortir en llibertat.