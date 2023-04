La Policia Nacional ha detingut 16 persones que formaven part d’un grup criminal dedicat al tràfic de drogues, principalment cocaïna, a localitats com Granollers, la Roca del Vallès, Canovelles o les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental). El grup estava liderat per dos homes i tenia una estructura molt definida, amb un grup de “cuiners” que preparaven la droga i venedors que la feien arribar als clients. Sense un punt fixe de distribució, disposaven d’un parell de números de telèfon per comunicar-se amb els consumidors, als que feien arribar les substàncies on acordaven. La droga es processava en dos pisos francs als que la resta de la banda, més enllà dels "cuiners", no hi tenien accés per no poder ser vinculats.

Un cop processada, els “cuiners” feien arribar les dosis de cocaïna preparades per ser distribuïdes als dos caps del grup en bars de Granollers. L’intercanvi sempre es feia als lavabos i mai existia contacte entre uns i altres. Un cop tenien la droga, els venedors la distribuïen pels llocs acordats previ pagament en metàl·lic. Quan els líders de la banda identificaven que algun client portava temps sense consumir contactaven amb ell. Si la raó era que estava intentant deixar de consumir, els regalaven dosis per “refrescar” la seva addicció. Després de diversos mesos d’investigació, la matinada del passat 9 de març es van fer entrades i registres en sis pisos de Granollers, un de la Roca del Vallès i un altre de Lliçà de Vall. Durant l’operatiu, on hi van participar un centenar d’agents, es van detenir 16 persones, entre elles els líders de la banda, que ja han ingressat a presó, i es van comissar dosis de cocaïna preparades per ser distribuïdes, petites quantitats d’altres substàncies estupefaents i 22.000 euros en efectiu.