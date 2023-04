L'Audiència de Girona rebutja jutjar per assassinat els suposats "autors intel·lectuals" del crim de la supervisora del servei de diàlisi de la Clínica Girona durant un robatori a casa seva el 25 de setembre del 2020. El tribunal estima parcialment el recurs de la defensa dels dos investigats, encapçalada pel lletrat Sergio Noguero. La sala només manté la imputació cap als dos sospitosos, que són la companya de feina de la víctima i el seu marit, pels delictes de robatori i detenció il·legal i dicta el sobreseïment provisional pel d'assassinat. L'Audiència recull que cap dels dos processats "va ser present" al pis i conclou que no hi ha indicis suficients que avalin que la mort de la infermera "estigués preordenada en un pla conjunt".

Després de dos mesos d'investigació, la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra a Girona va desplegar un operatiu el 30 de novembre del 2020 que es va saldar amb la detenció de quatre sospitosos per la seva presumpta vinculació amb el crim de la infermera. A dos d'ells, un matrimoni, per haver format part del pla ordit per cometre el robatori tot i que no van ser autors materials, segons la investigació.

El novembre passat, el jutjat d'instrucció 2 de Girona va dictar interlocutòria per transformar el procediment i tramitar-lo per la via del jurat popular. En aquella resolució, el jutjat instructor concloïa que hi havia indicis per atribuir als quatre investigats delictes d'assassinat agreujat, robatori amb violència i detenció il·legal. L'advocat del matrimoni, Sergio Noguero, va acabar presentant recurs a l'Audiència.

El lletrat demanava l'arxiu pel delicte d'assassinat agreujat perquè considerava que no hi havia indicis de la participació dels dos investigats. La interlocutòria de la secció tercera de l'Audiència de Girona, de la que ha estat ponent el magistrat Gonzalo Escobar, li dona la raó i dicta el sobreseïment provisional per aquest delicte, mantenint la imputació només pels altres dos.

El tribunal exposa que el mateix relat acusatori apunta que "cap dels dos va ser present en el moment de l'execució material del fet" i considera que no hi ha suficients indicis que avalin que el matrimoni, com a suposats "autors intel·lectuals" del robatori, poguessin saber que els dos assaltants acabarien amb la vida de la infermera.

"Afirma l'acusació que l'assalt de les dues persones que accedeixen a l'immoble es va produir a cara destapada. Un fet que, en opinió de les acusacions, obliga a incloure inexorablement la mort com a resultat lògic i necessari per evitar ser descobert perquè el reconeixement dels autors materials per part del la víctima hauria portat a la identificació dels autors intel·lectuals", recull l'Audiència que argumenta, però, que més enllà d'aquest "raonament lògic" inferit no hi ha cap prova que ho avali: "El problema bàsic d'aquest plantejament és que no té base indiciària".

L'Audiència sosté que no es pot acreditar que la mort de la infermera "estigués preordenada en el pla conjunt" presumptament ordit entre el matrimoni i els dos suposats autors materials i apunta que, de fet, hi ha indicis del contrari com el fet que assaltants no anessin armats i "causessin la mort" a la víctima per estrangulament. La sala té en compte una conversa telefònica "rellevant" interceptada a un dels presumptes autors materials parlant sobre "una cosa que havia de ser la solució" però que se n'havia anat "tot a norris": "S'infereix, de forma lògica i clara, que fa referència a un robatori que no només es frustra, sinó que a més se'n va de les mans i acaba agreujant la situació respecte a allò planificat".

El tribunal sí que manté que hi ha indicis i càrrega probatòria per jutjar els dos processats per robatori violent i detenció il·legal.

Després de l'operatiu dels Mossos d'Esquadra, d'entrada, el jutjat d'instrucció 2 de Girona va decretar presó sense fiança per a tots quatre investigats. L'Audiència de Girona ja va estimar parcialment un recurs interposat per Noguero fixant una fiança per a la dona, que era companya de feina de la víctima, i el febrer passat va tornar a atendre la petició del lletrat imposant una fiança de 7.500 euros al seu marit, que està en presó preventiva des del desembre del 2020.

El sospitós continua a la presó perquè no ha pogut abonar l'import. El seu advocat avança que, després d'aquesta resolució de l'Audiència, sol·licitarà que pugui sortir en llibertat sense fiança.