Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un cultiu de marihuana amb 1.819 plantes en una casa de Palau-saverdera i han detingut quatre persones, dos homes i dues dones d'entre 33 i 46 anys, com a presumptes responsables de la plantació. La policia els atribueix delictes contra la salut pública i de defraudació del fluid elèctric perquè tenien la llum punxada.

La investigació es remunta a principis de mes quan els Mossos van saber que hi podria haver una plantació de marihuana en aquesta casa, ubicada al carrer Muntanyeta. Després de diverses indagacions, aquest dimecres van fer l'entrada i registre de la finca on van localitzar les plantes en avançat estat de floració i distribuïdes en diverses estances. També hi van trobar una complexa instal·lació amb transformadors, làmpades i altres estris per al cultiu 'indoor'.

En el moment de l'entrada, hi van trobar els dos homes i les dues dones i els van detenir com a responsables de la plantació. Està previst que passin a disposició judicial aquest divendres.