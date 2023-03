La Policia Nacional ha detingut a la Jonquera un home reclamat a Itàlia per l'homicidi d'un militar. Els agents feien un control a la ruta ferroviària d'alta velocitat amb una patrulla mixta entre la policia espanyola i la francesa. Els agents van demanar la documentació a l'home i van veure que el passaport que mostrava no oferia suficients garanties de veracitat. Per això, el van traslladar a dependències policials de la Jonquera, per fer les investigacions oportunes per identificar-lo. Després de comprovar que havia donat un permís de residència italià i un passaport de Tunísia fals, la Policia Nacional va aconseguir comprovar la identitat real de l'home i també veure que les autoritats italianes estaven reclamant-lo.

La policia italiana estava en procés de tràmit per introduir la reclamació de l'home en el Sistema d'Informació Schengen (SIS). Després de les indagacions, la Policia Nacional va activar el protocol establert en cooperació amb la resta de socis de l'espai Schengen. Finalment es va activar el procés d'extradició de l'home a Itàlia. Els controls de la línia ferroviària d'alta velocitat a la frontera es fan de forma regular i de forma conjunta amb les autoritats policials franceses.