Les violacions han augmentat un 34% a les comarques gironines durant el 2022. Segons l'estadística del Ministeri de l'Interior, s'han registrat 71 agressions sexuals amb penetració. En paral·lel també pugen els abusos i la resta de delictes contra la llibertat sexual; en aquest cas, se n'han denunciat 293 (un 7,7% més). El balanç de criminalitat, que recull dades de tots els cossos policials, també reflexa l'augment de la ciberdelinqüència. S'han registrat 7.097 casos. Són un 26,2% més que al 2021 i la majoria són estafes informàtiques. La demarcació tanca l'any superant els 47.200 delictes, cosa que suposa un 20,2% més. Entre gener i desembre hi ha hagut deu homicidis o assassinats, 2.729 robatoris a habitatge i els furts han pujat un 35%.

El balanç de criminalitat que periòdicament publica el Ministeri de l'Interior recull dades de tots els cossos policials (Mossos d'Esquadra, policies locals, policia espanyola i Guàrdia Civil). L'estadística del 2022, que s'ha fet pública aquest divendres, evidencia que durant l'any passat -després que s'aixequessin del tot les restriccions per la pandèmia- la delinqüència va anar a l'alça.

En concret, a la demarcació es van registrar 47.274 delictes. Són un 20,2% més en comparació amb el 2021 (quan se'n van denunciar 39.345). I un 4,5% si les dades es posen en relació amb el 2019, el darrer any abans de la covid (quan van ser-ne 45.249).

Entre les tipologies que continuen registrant increments preocupants hi ha la dels delictes sexuals. Durant l'any passat, a la demarcació es van registrar 364 abusos i agressions, un 12% més que al 2021 (quan van ser-ne 325) i fins a un 23,8% més que el 2019 (294).

Durant l'any passat, en 71 casos les víctimes van patir una violació. La diferència en relació al 2021 és alarmant, perquè les agressions sexuals amb penetració han arribat a incrementar-se fins a un 34% (fa dos anys, se'n van registrar 53).

Més ciberdelictes

En paral·lel, creix també la delinqüència que s'amaga rere internet i les xarxes. L'any passat, a les comarques gironines, els diferents cossos de seguretat van registrar de mitjana 20 denúncies al dia per cibercrims. En total, n'hi va haver 7.097 casos, un 26,2% més en comparació amb el 2021 (5.624). I d'aquests, el gran gruix van ser estafes informàtiques (6.809, un 26,8% més).

El balanç de criminalitat del Ministeri també recull com pràcticament totes les tipologies delictives han anat a l'alça. A la demarcació, el 2022 es tanca amb 3.798 robatoris amb força (+5,8%). I d'aquests, set de cada deu -en concret, 2.729- han estat a interior d'habitatge (+0,7%), una de les tipologies que creen més alarma social.

En paral·lel, també creixen els furts, els atracaments i el tràfic de drogues. En el primer cas, se n'han registrat 13.321 casos (un 35,1% més). Entre gener i desembre, hi ha hagut 1.012 robatoris amb violència i intimidació (+15,4%) i els diferents cossos policials han intervingut en 449 operacions contra el tràfic de drogues (un 3,2% més). Aquest increment s'explica, sobretot, per la proliferació de cultius de marihuana; en molts casos, lligats a la presència de grups criminals.

I encara hi ha més dades que reflecteixen l'increment de delinqüència. A les comarques gironines, durant el 2022 han crescut un 43,1% les lesions i baralles tumultuàries (se n'han registrat 495 casos). Amb delictes de sang, a la demarcació s'han comès deu homicidis o assassinats (un 66,7% que al 2021, quan van ser-ne sis).

Entre aquests, hi ha el de l'oligarca rus que va matar presumptament la seva dona i la seva filla en un xalet de Lloret de Mar (Selva) i després es va suïcidar, el net que va matar l'àvia en una casa de Sant Gregori (Gironès) i el de l'home que va torturar i matar la parella de 21 anys a Campdevànol (Ripollès).

Les dues úniques tipologies delictives que van a la baixa són les temptatives d'homicidi o assassinat (de les 21 que es van registrar el 2021 ara es passa a 15) i els segrestos (que passen d'un cas a cap).

Augment global

L'estadística també desgrana les dades de les principals ciutats de la demarcació. En concret, de les que tenen més de 20.000 habitants. Hi ha Girona, Banyoles, Blanes (Selva), Figueres, Lloret de Mar (Selva), Olot, Palafrugell (Baix Empordà), Salt (Gironès) i Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).

Aquí, seguint també la tendència global, la tònica és que els delictes pugen arreu. Allà on hi ha hagut més increment és a Lloret de Mar, on han pujat un 51,5% (passant dels 2.068 delictes d'ara fa dos anys als 3.133). Sobretot, el que més augmenta són els atracaments (de 39 a 106) i les violacions (que s'han doblat, passant de 5 casos a 11).

Per darrere de Lloret percentualment s'hi situa Banyoles, on la delinqüència ha crescut un 41,1% (de 769 casos s'ha passat a 1.085). A aquests dos municipis els segueix Salt, al Gironès, on els delictes han pujat un 29% (dels 1.789 fets penals del 2021 ara es passa a 2.308).

Hi ha dos municipis més que encara es troben per damunt la mitjana de les comarques gironines. Són Palafrugell, al Baix Empordà (amb un 27,1% més de delictes i 1.036) i Figueres (amb un 21,2% i 3.581). Per contra, aquelles ciutats on l'increment ja es troba per sota la mitjana de la demarcació són Blanes (on els delictes han crescut un 18,2% amb 2.284), Olot (amb un 17,8% i 1.463 delictes) o Sant Feliu de Guíxols (un 14,1% més i 1.276 delictes).

A Girona, més de 6.000 delictes

Completa la llista Girona, que percentualment registra l'increment més baix de les comarques gironines. A la capital, al llarg del 2022, la delinqüència ha crescut un 14%. S'han registrat 6.820 delictes per davant dels 5.984 que es van comptabilitzar ara fa dos anys.

L'any passat, a Girona es van denunciar 57 delictes contra la llibertat sexual, vuit dels quals van ser violacions. Destaca també l'increment del 23,6% dels furts (amb 2.220 casos) i de fins al 38,9% dels ciberdelictes (amb 1.156 denúncies). A la ciutat, hi va haver-hi 714 robatoris, dels quals un de cada tres van ser a domicilis.