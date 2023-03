«Sí, és clar, tots hem vist el vídeo», responien ahir sense embuts i a l’uníson una desena d’alumnes de segon d’ESO de l’institut de Badalona al qual assisteix el germà de la nena d’11 anys que va patir una agressió grupal al centre comercial Màgic, i en el qual també estudia un dels presumptes autors. El centre estava vigilat per una patrulla dels Mossos des de primera hora per protegir el germà de la víctima, que va fer saltar les alarmes i va acabar rebent amenaces de mort. El presumpte autor de les coaccions ha entrat en un centre de Justícia Juvenil. Mentrestant, desenes d’alumnes acudien a classe en un institut que ahir semblava una olla a pressió.

A les vuit del matí hi arribaven els primers alumnes. Un grup d’adolescents s’asseien en un esglaó. Se saludaven xocant-se les mans. Entre evasives i recels, acabaven explicant que ells també havien vist, i compartit, el vídeo de l’agressió sexual a una nena d’11 anys al centre comercial Màgic de Badalona al novembre. Són nois i noies de 13 anys. «El van passar per un grup de Telegram, hi era tothom. El vam veure i alguns se’l van descarregar», expliquen.

El vídeo, que va passar inadvertit entre el personal docent, va córrer com la pólvora entre l’alumnat durant els mesos de novembre i desembre sense que per això s’activés cap alerta. El contingut, finalment, va arribar a orelles del germà de la víctima, també alumne del centre, a mitjans de desembre. Va ser llavors quan el noi va explicar a casa el que li havien explicat, i la menor va compartir el que li havia passat. Al desembre, la família va denunciar els fets davant els Mossos, que van acabar d’identificar tots els agressors a mitjans de febrer.

Ara, tres mesos més tard, l’escola s’ha reunit amb la família afectada, aborda el tema i Educació es reuneix amb les escoles implicades. «No ens han tret els mòbils per revisar qui havia compartit les imatges, però ens han insistit que fer-ho està malament», expliquen els adolescents, que asseguren que aquesta mateixa setmana els professors han decidit parlar sobre violència sexual i ciberviolència als alumnes.

Afloren més casos

No va ser una xerrada fàcil. «Una nena de la classe va aixecar la mà i va dir que a ella també li havien fet una cosa semblant», explica un alumne. La classe va emmudir. La noia va explicar que havia patit l’agressió al gener i que els assetjadors l’havien seguit fins a l’entrada de l’institut. Als Mossos no els consta cap denúncia. Sigui com sigui, no estaria relacionada amb els implicats en l’agressió del centre comercial.

El que és evident és que, quan es treballa i es tracten les violències masclistes i sexuals, els casos afloren. És per això que els experts insisteixen en la necessitat de tractar l’educació afectivosexual a les aules de forma immediata, urgent i transversal. El consens general és que, en aquesta qüestió, a Badalona i a tot arreu, anem molt tard.

«No diguis res, a veure si et faran mal a tu», advertia ahir un alumne a un altre a les portes del centre. Entre els nois hi ha molta por de parlar d’aquest cas. «Sí, un dels nens acusats va a la nostra classe, però ara l’han aïllat en un despatx», deien. El noi és més petit de 14 anys, i per tant, inimputable judicialment.

Educació, que ahir es va reunir amb els centres escolars als quals assisteixen els implicats i la víctima, va recordar que no es poden aplicar mesures d’exclusió de les aules a menors inimputables, ja que es vulneraria l’ordenament jurídic. No han explicat com resoldran la situació en la qual, de moment, el menor implicat es manté aïllat. La conselleria es va limitar a informar que s’han donat instruccions als centres per seguir el protocol d’actuació amb nens de menys de 14 anys en situacions de conflicte o comissió d’una infracció penal.

A Badalona no es parla de cap altra cosa. Una pregunta retruny entre les entitats d’atenció a la infància a la ciutat. «Què hem fet com a societat perquè uns nens de 13 i 14 anys no tinguin res millor a fer un matí de dissabte que anar a un centre comercial i agredir una nena? És un problema complex i no hi ha respostes simples. Però el que és evident és que no és un cas aïllat, sinó que ens posa davant el mirall de què estem fent malament els adults, ells són nens i al final absorbeixen el món que els mostrem», diu una educadora de la zona.