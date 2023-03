Els Mossos d’Esquadra han detingut el noi que presumptament va enviar missatges amb amenaces de mort al germà de la nena violada a Badalona. Segons ha avançat la Cadena SER i ha confirmat l’ACN, l’arrestat, menor d’edat, ha passat aquest divendres a disposició de la Fiscalia de Menors. El ministeri públic ha demanat al jutge que ordeni l’ingrés del jove en un centre d’internament. El magistrat encara no s’ha pronunciat. El programa ‘Planta Baixa’ de TV3 va fer públics uns missatges de mòbil que va rebre el germà de la víctima de la violació, en els quals li retreien l’ingrés d’un dels agressors en un centre tancat i l’amenaçaven amb apunyalar-lo. La família ho va denunciar i assegura que el germà va a l’institut amb protecció policial.

En paral·lel, aquest divendres hi ha prevista una reunió del Departament d’Educació amb la direcció del centre educatiu on la víctima cursa primària i també amb la direcció de l’institut on estudia el germà. En aquest segon centre també hi estudia un dels presumptes autors de la violació. L’institut l’ha aïllat de l’aula, segons el programa ‘Planta Baixa’.

Aquest matí, agents dels Mossos d’Esquadra de l’ORC (Oficina de Relacions amb la Comunitat) s’han desplaçat a l’institut on conviuen el germà i aquest presumpte agressor en el marc de les diferents actuacions que estan fent arran de l’agressió sexual.