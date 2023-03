L'associació Gats de Llançà ha denunciat que algú ha intentat enverinar amb benzina la colònia que hi ha al costat de l'estació del municipi. L'entitat critica que, ara fa pocs dies, quan van anar-hi per alimentar els 25 gats de carrer que hi viuen, s'ho van trobar tot ple de gasolina. N'havien abocat damunt el pinso, l'aigua, la menjadora i la caseta que els alumnes de l'institut van construir per als felins. "Estem molt decebudes; han fet malbé tot el mobiliari i han atemptat contra la vida dels gats, això no quedarà impune", assegura l'entitat a les xarxes socials. L'associació creu que els brètols van actuar la nit de l'1 al 2 de març i demana ajuda per intentar localitzar qui hi ha darrere l'enverinament.

L'associació Gats de Llançà té cura dels felins que viuen als carrers del poble. Ara fa cinc mesos, van encarregar-se dels gats que hi ha a la zona de l'estació de trens. Segons expliquen, quan van anar-hi per primer cop, es van trobar amb "una colònia descontrolada", formada per una trentena d'animals sense esterilitzar. Durant aquest temps, l'entitat els ha estat alimentant dues vegades cada dia. Han esterilitzat una vintena dels gats, n'han donat quatre en adopció -aquells que podien viure en una llar- i s'ha hagut de sacrificar un dels felins perquè estava molt malalt. A més, per millorar les condicions de la colònia, s'ha netejat l'entorn, s'hi ha posat una menjadora i també s'ha instal·lat una caseta perquè els gats hi dormin (feta pels alumnes de l'institut). Dijous passat al matí, però, quan voluntàries de l'associació van anar a donar menjar als gats, s'ho van trobar tot ple de gasolina. Algú s'havia dedicat a ruixar-ne damunt la menjadora, la caseta, l'aigua i el pinso dels animals. "Estem molt decebudes per l'actitud d'aquesta gent; han fet malbé tot el mobiliari nou i han atemptat contra la vida dels 25 gats que viuen a la zona de l'estació", critica l'associació Gats de Llançà a les xarxes socials. L'entitat creu que el brètol -o brètols- van actuar durant aquella nit. Asseguren que l'enverinament no quedarà "impune", que ja han presentat denúncia perquè s'investigui i demanen a tothom qui pugui haver vist alguna cosa sospitosa, que col·labori aportant informació. "Estem aquí no només per protegir la vida dels animals sense casa, sinó també per evitar la proliferació de més gats de carrer", diu l'associació. "El control a través de l'esterilització és l'únic mètode ètic per reduir-ne la població; si tothom col·laborés amb aquest objectiu, les colònies disminuirien notablement", conclou Gats de Llançà.