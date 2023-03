L'Audiència de Girona ha condemnat a 3 anys de presó un lladre multireincident per un robatori en un restaurant de Roses perpetrat la nit del 21 de gener del 2017. L'acusat, que s'enfrontava inicialment a 6 anys de presó, ha reconegut els fets i la fiscalia i la defensa han arribat a un acord que s'ha materialitzat en una reducció de la condemna. El tribunal de la secció tercera ha acordat substituir la pena per l'expulsió del país del processat, amb la prohibició de tornar durant un termini de 7 anys. L'acusat ha reconegut que va trencar el vidre de la porta d'entrada i es va endur 100 euros en monedes de la caixa enregistradora. Segons consta a l'escrit d'acusació de la fiscalia, acumula cinc condemnes fermes per robatoris.