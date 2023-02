Els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor begut, drogat i sense carnet que es va saltar un control i va protagonitzar una persecució a l'Alt Empordà. Els fets van passar aquest dissabte de matinada. L'infractor, que té 28 anys, conduïa un cotxe on hi anaven quatre nois més. Havia agafat el volant borratxo i també s'havia pres metamfetamines i opiacis. Quan conduïa per la C-260, a l'altura de Castelló d'Empúries es va trobar amb un control. El noi va intentar atropellar el mosso que li feia senyals perquè s'aturés, va fugir a tota velocitat i va conduir de manera temerària fins a Vilatenim, amb la policia al darrere. Els mossos el van poder detenir poc després que abandonés el cotxe. Se l'acusa de tres delictes.

Els fets van passar aquest dissabte a la matinada. Els Mossos d'Esquadra havien muntat un control al peu de la C-260, més o menys a l'altura de Castelló d'Empúries en sentit Figueres (en concret, al quilòmetre 34).

Cap a un quart de cinc de la nit, els agents van fer senyals a un vehicle que s'acostava perquè el conductor s'aturés al control. En comptes d'això, però, el cotxe va accelerar i va intentar atropellar l'agent que, amb una lot, li indicava que frenés. Després, el conductor va fugir.

Els mossos van començar a seguir el vehicle, que va protagonitzar una persecució per la C-260 fins a Vilatenim. Durant el trajecte, el conductor va circular de manera temerària i va posar en perill la resta d'usuaris.

Quan el cotxe fugitiu va arribar a Vilatenim, els agents el van perdre de vista. Els mossos van començar a buscar-lo i, al cap de poc, el van trobar aparcat. A dins no hi havia ningú, però tant les rodes com el motor encara estaven calents.

Els agents van començar a fer recerca i, poc després, van localitzar els cinc joves que anaven dins el cotxe. Entre aquests, el conductor. És un jove de 28 anys, que mostrava símptomes evidents d'anar begut i drogat. Quan els mossos li van fer les proves, l'etilòmetre va marcar una taxa penal de 0,40 mg/l d'aire expirat i el drogotest també va donar positiu en metamfetamines i opiacis.

A més, el jove tampoc podia agafar el cotxe, perquè havia perdut tots els punts del carnet. Per aquests motius, els mossos el van arrestar per conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues, per conduir sense permís per pèrdua de punts i per conducció temerària.