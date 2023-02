"Lamentablement, no podran recuperar els seus diners perquè ja m'ho he gastat (…) Sóc una persona a qui li agraden molt les sabatilles, vestir-se bé, comprar roba cara, sortir a menjar a llocs cars, prendre bons glops. Soc… d'aquestes persones".

Es diu Pamela Cabanillas, la coneixen com a 'mommy Yankee', està a punt de fer 19 anys i, des del 13 de febrer, és una de les persones més buscades del Perú, on un jutjat ha ordenat el seu ingrés a la presó provisional per estafar, presumptament, entre 300.000 i 500.000 euros centenars de persones a qui hauria venut entrades falses. No va arribar a trepitjar la presó. L'octubre passat es va escapolir i, segons ha pogut saber CAS OBERT, portal de successos i investigació de Prensa Ibérica, el seu rastre condueix a Espanya.

Al Perú l'acusen de vendre entrades falses també per a concerts de Bad Bunny i per als partits de la Selecció Peruana de futbol a les eliminatòries del Mundial de Qatar

Nascuda a Lima, al seu país se l'acusa de ser la líder d'una organització criminal, 'La Banda del QR' o 'Els QR de l'estafa', dedicada a la venda d'entrades fake per a concerts d'artistes internacionals que mouen masses. L'esdeveniment que ho va destapar tot va ser el final de gira del cantant Daddy Yankee a Lima el mes d'octubre passat. El seu gran cop. Tot i que, segons els investigadors, Pamela ja ho havia fet abans.

Partits de futbol i Coldplay

Les autoritats del seu país asseguren que es movia com a peix a l'aigua als camps de futbol. Al març, presumptament, va vendre entrades falsificades per als partits de la Selecció Peruana a les eliminatòries del Mundial de Qatar. Segons les indagacions, ColdPlay, Bad Bunny i Karol G també li van servir per fer caixa. Tot i que el concert amb què més diners va guanyar, segons els investigadors, és amb el del 18 d'octubre de Daddy Yankee.

Un dia abans, conscient que tot sortiria a la llum quan milers de compradors comprovessin que no podien entrar al concert amb les entrades que ella els havia venut, va fugir del seu país. Ja que se sabia investigada, des de la 'clandestinitat', Pamela va parlar amb un programa de televisió peruà, Panorama. Va explicar com i quan havia estafat les víctimes. Va afirmar sentir-se penedida, però va afegir que no tornaria res: "no, no, ni un sol (tornaré) perquè jo no compto amb aquests diners". Durant mesos, ha publicat missatges a les seves xarxes socials comentant i, fins i tot, "burlant-se" -segons denuncien les seves víctimes- de les acusacions que hi ha contra ella.

Des del seu amagatall, Pamela es defensa a les xarxes socials i presumeix de seguir lliure. Fa un mes va publicar una foto en una estació de trens de Madrid i va escriure: "Gaudint de la vida"

Pamela no va ser l'única que va posar terra pel mig després de destapar-se el suposat frau. Dos membres més de 'la banda del QR' també van fugir. Tots dos van volar a Colòmbia, però finalment van ser detinguts a l'aeroport. Pel que fa a Pamela, les últimes dades que se'n tenen han permès ubicar-la a Espanya. Interpol la busca després que el 9è jutjat penal d'investigació de la Cort Superior de Justícia de Lima hagi emès una ordre, fa uns dies, de recerca i ingrés a la presó contra ella.

A Lefties i Primark

Va arribar a Espanya i, segons ha esbrinat CAS OBERT, a Pamela li consten cinc detencions a Madrid entre el novembre i el gener per diferents delictes: estafa, robatori amb violència, furts i altres delictes contra el patrimoni. Aleshores, l'alerta d'Interpol encara no estava activa, per la qual cosa la Policia Nacional, que està col·laborant amb els seus homòlegs peruans, desconeixia que en realitat estava arrestant una fugitiva.

La primera detenció de Pamela es va produir a mitjans de novembre. Aleshores, la dona va entrar en una botiga de roba de Lefties, a Madrid i, en sortir, els detectors antirobatori van xiular. El guarda de seguretat va alertar la policia després de comprovar que la jove portava a la motxilla peces per valor de 95 euros. Només uns dies després, la peruana va ser arrestada al Centre Comercial Islazul per robar a Primark, suposadament, uns 50 euros en roba.

Agressió amb una ampolla

Entre els seus antecedents també hi ha una detenció per un delicte de lesions a un home a Carabanchel, a prop de l'estació de metro de Porto. D'acord amb les fonts consultades per aquest mitjà, Pamela va agredir un desconegut, colpejant-lo amb una ampolla de vidre a la cara i provocant talls al llavi.

També va ser arrestada per un altre incident violent en aquesta mateixa zona a mitjans del mes de gener, aquesta vegada per assaltar i robar de manera violenta un home per arrabassar-li un telèfon Samsung. La víctima va explicar llavors a la policia que "quatre persones d'origen llatí, tres homes i una dona", l'havien tirat a terra a l'avinguda Porto i li havien tret el telèfon. L'home va afegir que els tres lladres havien sortit fugint, però a ella van aconseguir retenir-la al lloc del succés fins que va arribar la policia. Es tractava de Pamela.

Estafa a un taxista

El darrer rastre de la dona al nostre país data de fa un mes. El 24 de gener passat, la dona va ser detinguda per estafar un taxista, al cotxe del qual va pujar "sabent que no tenia diners per pagar la carrera". Les autoritats peruanes van fer una roda de premsa la setmana passada per alertar que Pamela pot ser a Espanya.

Clonaven el codi QR

Segons les indagacions, Pamela (o el seu entramat) compraven una o dues entrades reals. Les clonaven a través del codi QR (codi de barres). És a dir, un sol tiquet original es reimprimia i es convertia en centenars, milers, d'entrades. Després, “les oferia per xarxes socials”. Aprofitava canals de revenda i "assegurava que el seu pare treballava a l'Associació Peruana d'Autors i Compositors (APDAYC). D'aquesta manera justificava el preu baix que oferia".

La Fiscalia ha conclòs que la dona "es reunia amb les seves víctimes, mostrava el seu document d'identitat i els portava fins al seu presumpte domicili, guanyant-se la seva confiança. Després de fer la transacció, bloquejava els ofesos per evitar reclams". No hi havia entrada, no hi havia diners i Pamela ja no hi era.

La investigació de la Fiscalia Especialitzada en Ciberdelinqüència de Lima va descobrir que Pamela Cabanillas "hauria estafat de forma sistemàtica, entre el març i l'octubre del 2022". Calculen que podria haver obtingut entre un i dos milions de sols (300 o 500 mil euros) amb la venda fraudulenta d'entrades. Segons la policia peruana, l'esdeveniment que li va reportar més diners va ser el de Daddy Yankee. Aquest li va donar el seu nom de guerra: mommy Yankee.

Pamela està acusada d'estafa, suplantació d'identitat i falsificació de documents que, al Perú, tenen una pena privativa de la llibertat màxima de 8, 4 i 5 anys, respectivament. A això caldrà afegir ara els delictes que presumptament ha comès a Espanya.

"T'ho diu la teva mommy Yankee"

Lluny d'amagar-se, la suposada estafadora ha anat publicant els seus moviments a les xarxes socials. El 26 de gener passat, Pamela va penjar a internet una foto en què posava al costat d'un tren de Rodalies de Madrid i va afegir: "Gaudint de la vida", acompanyat d'emojis de diners, euros i un cor.

En realitat, durant tota la seva fugida ha alimentat les seves xarxes socials amb vídeos, fotos i stories. Fins fa uns dies, quan va esborrar gairebé totes les publicacions. Abans, va publicar una carta a Instagram admetent part de les acusacions contra ella: "Accepto el meu error i sé que he de pagar les conseqüències dels meus actes, en el que em correspon, però estic sent amenaçada per persones que no conec. A tots els canals surto com a capitost d'organització criminal, cosa que nego rotundament".

La noia va afegir: "La meva persona no va estafar amb dos milions de sols com es pretén atribuir-me". Pamela assegura que ella només va vendre les entrades a "revenedors" que sí que van obtenir aquesta quantitat. Va assegurar als seus seguidors que es lliuraria a la justícia europea. No ho va fer. Poc després, va pujar un vídeo a TikTok en què recomanava anar a un concert d'un grup de música peruà que actuava a Milà i deia amb sorna: “aquesta vegada no seran estafats i, si encara segueixo lliure, ens veiem. T'ho diu la teva mommy Yankee”.