Els Mossos d’Esquadra investiguen per què les bessones de 12 anys de Sallent van saltar des d’un tercer pis. Una de les dues va morir i l’altra està ferida de gravetat. Atès que no hi ha cap indici de criminalitat que indiqui que algú les empenyés, els esforços policials se centren a buscar en el seu entorn familiar, el seu cercle d’amistats, la seva situació escolar i fins i tot fins on sigui possible saber sobre la seva intimitat per comprendre per què es van llançar al buit després de deixar dues notes manuscrites que, segons fonts policials, aclareixen que secunden la hipòtesi que totes dues es volien treure la vida.

Els responsables de la policia catalana han demanat màxima discreció als investigadors que instrueixen el cas. Perquè es tracta de menors i perquè tot apunta a un suïcidi. Segons les fonts consultades per aquest diari, es mantenen obertes totes les hipòtesis. La Conselleria d’Educació ha negat que les nenes fossin víctimes d’assetjament escolar, com s’ha apuntat des de l’entorn familiar, però els Mossos no descarten res, tampoc aquest extrem. Consta a més que com a mínim una de les menors tenia dubtes sobre la seva identitat de gènere, que podrien no significar res o haver servit d’estímul per al trist desenllaç. «Ho mirarem tot perquè han saltat dues nenes de 12 anys i una ha mort», insisteixen les fonts policials.

La commoció a la població del Bages –on s’han decretat tres dies de dol i aquest migdia s’ha guardat un minut de silenci– és enorme. Veïns i companys de l’institut de les nenes no han parat d’acostar-se al domicili familiar com a mostra de condol i afecte. «T’has guanyat el cel, petita. Justícia», es podia llegir en un dels cartells dipositats al costat de les espelmes que els coneguts han anat dipositant.

La policia científica, que dimarts va estar dues hores al lloc dels fets recollint proves, ja va descartar des del principi els indicis de criminalitat. Com va informar el diari ‘Regió 7’, del mateix grup editorial de l'Empordà, es van trobar dues cartes escrites per les menors i dues cadires que haurien pogut fer servir per saltar al buit des d’un balcó del tercer pis del domicili familiar.

Ajuda psicològica

Les nenes rebien ajuda de psicòlegs a l’institut Llobregat de la població, on segons el centre no s’havien detectat problemes de ‘bullying’. De fet, el Departament d’Educació ha desvinculat el succés d’un possible assetjament escolar i fonts de la conselleria apunten que es tracta d’un cas complex i multifactorial. Un veí i familiar de les germanes, no obstant, sí que ha assegurat a la premsa aquest matí que les nenes, que cursaven primer de l’ESO, eren víctimes de ‘bullying’ «pel simple fet de ser argentines», tot i que ha dit que desconeix si, de portes endins, els seus parents tenien problemes.

A més del suport psicològic, les germanes també rebien atenció per part d’una orientadora pedagògica i des de serveis socials se’ls estava fent un seguiment per la seva situació social i familiar, tot i que no ha transcendit des de quan. De fet, una de les bessones havia sigut derivada als serveis de salut mental (CESMIJ). La família, procedent de l’Argentina, feia dos o tres anys que estava instal·lada a Sallent.

En el moment dels fets, el pare era al domicili i la mare estava treballant en un domicili de la localitat. A banda de les bessones, la família també té un fill menor. Des del moment dels fets, es mantenen activats els protocols psicològics, tant a l’institut com amb la família. També s’han posat a disposició ajudes econòmiques.

Minut de silenci i tres dies de dol

L’Ajuntament de Sallent, que ha penjat el crespó negre, ha decretat tres dies de dol i ha cancel·lat tots els actes del Carnaval com a mostra de respecte. Al migdia, a més, desenes de persones s’han reunit a la plaça de la Vila de Sallent per fer un minut de silenci com a mostra de dol. A l’acte hi han assistit companys de l’institut on estudiaven les germanes, que avui ha obert les portes, i l’alcalde, Oriol Ribalta, que també ha demanat que no es doni ales als rumors i ha recordat que s’han activat els protocols de suport a l’entorn de les nenes.

L’Equip d’Atenció Primària ja va activar dimarts el protocol per donar suport psicològic als companys i professionals de l’institut. Els Serveis Territorials del Departament d’Educació han mantingut una reunió i s’han posat a disposició del centre per gestionar els fets de la millor manera possible.

Commoció a Sallent

L’accident va tenir lloc a les tres de la tarda tocades. Els equips d’emergències mèdiques van intentar reanimar sense èxit una de les germanes, que va morir a l’acte. La segona bessona va poder ser estabilitzada i va ser evacuada en estat molt greu a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell.

Al llarg de la tarda, es van anar concentrant davant el domicili nombrosos veïns, comerciants i companys de l’institut Llobregat de la localitat, on les nenes estaven escolaritzades, que es van mostrar fortament commocionats.