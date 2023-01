Alguns dels assistents convidats als premis Feroz 2023 han denunciat que també han patit «assetjament» per part de Javier Pérez Santana, productor de la pel·lícula ‘Mi vacío y yo’, detingut aquest diumenge i posat en llibertat hores després, com un dels dos presumptes autors de les agressions ocorregudes a la festa posterior de la gala.

Per exemple, el director de cine Marc Ferrer, conegut per pel·lícules com ‘¡Corten!’, ha assegurat al seu compte d’Instagram que el ‘modus operandi’ de Santana era besar a la boca i al coll i tocar el cul. «Amb mi va estar així en dues ocasions durant tota la nit. I tota l’estona preguntant-me què havia de fer per ficar-se al llit amb mi», ha denunciat.

Aquestes situacions eren «incòmodes» per a Ferrer, que, a més, ha recordat que l’any passat a la mateixa gala també va patir l’«assetjament» de Santana, i elogia l’actriu Jedet per denunciar aquests episodis.

El cas de Bob Pop

Igualment, el crític televisiu i escriptor Bob Pop ha relatat, en una entrevista a la cadena SER recollida per Europa Press, que també va patir aquesta actitud del productor a la festa. «Quan vaig veure la foto de l’acusat, vaig recordar que a mi em va assetjar, perquè va venir tres vegades a intentar menjar-me la boca, mentre jo intentava esquivar-lo com podia», ha confessat.

En aquest sentit, ha lamentat la «normalitat» que hi ha entorn d’aquestes situacions, perquè el primer que va pensar va ser que li havia tocat la «quota de bavós borratxo a les festes», i per això va decidir aguantar-se. Tanmateix, ha revelat que, quan es va assabentar de la denúncia de Jedet, es va adonar de com de «mal educada» està la societat.

«Assumim que això és el normal, però no ho és. No vaig pensar a cridar algú perquè em deixés en pau, perquè en cap moment vaig pensar que es podia denunciar», ha indicat.