Una baralla aquest dissabte a primera hora de la tarda a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) ha acabat amb almenys dues persones ferides en estat menys greu que han estat traslladades a l'Hospital de Bellvitge, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). Segons han explicat testimonis als serveis d'emergències, la baralla l'han protagonitzada aficionats dels equips de futbol de l'RCD Espanyol i del Reial Betis, que aquest mateix dissabte jugaven un partit a l'estadi blanc-i-blau, que s'han llançat ampolles i cadires.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de l'enfrontament cap a les 01.30 hores i hi han desplaçat agents de la Brigada Mòbil (BRIMO) que ja eren a la zona pel partit. En arribar-hi, però, han mediat i la baralla s'ha acabat, segons han explicat fonts policials a l'Agència Catalana de Notícies (ACN). El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha hagut d'atendre dos afectats que finalment han acabat a l'hospital.

Des de l'Espanyol s'ha emès un comunicat per condemnat "enèrgicament" l'agressió "perpetrada per part de radicals pendents d'identificar a aficionats blanc-i-blaus". El club ha traslladat el seu suport als agredits i els ha garantit "tota la col·laboració per posar a disposició dels cossos de seguretat tota la informació que requereixin per aclarir els fets i depurar les responsabilitats corresponents".