La Policia Local de Castelló d'Empúries va rebre, aquest diumenge al matí, una trucada del servei d'emergències 112 alertant d'un accident per sortida de via d'un vehicle amb col·lisió contra un arbre a la zona del Trabuc d'Empuriabrava. Dues patrulles de la Policia Local, dues ambulàncies del SEM i tres dotacions de Bombers van adreçar-se al lloc dels fets, on van haver d’atendre i rescatar una persona que havia quedat atrapada en l’interior del vehicle. Segons fonts policials, el conductor va ser sotmès a la prova d'alcoholèmia, els resultats de la qual mostraven que triplicava el límit permès. Per la qual cosa es van obrir les diligències pertinents.