Els Mossos d'Esquadra investiguen un vídeo on es veu una menor fent una fel·lació a un jove enmig de la pista de ball de la discoteca Waka de Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental), segons han avançat 'El País' i TV3 i han confirmat fonts policials a l'ACN. La denúncia és per agressió sexual i difusió de les imatges, segons detalla TV3. En declaracions a aquest mitjà, la mare de la jove ha explicat que la seva filla li ha dit que no se'n recorda de res. La mare critica que a la discoteca "ningú anés a separar-los" o a preguntar a la noia si estava bé, així com que ningú la truqués a ella per explicar-li què havia passat i que pogués anar a recollir la jove.

Dos joves tenen sexe al mig de la pista de ball en una discoteca La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha fet una crida a no compartir el vídeo. En una piulada a les xarxes socials ha alertat que l'impacte psicològic sobre les persones afectades pot ser "devastador". A més, ha recordat que la gravació i la difusió d'imatges sense consentiment són delictes, com també ho és compartir-les. La discoteca Waka acumula denúncies i queixes per diversos altercats, entre els quals també per agressió sexual. El noi també denuncia la difusió de les imatges El protagonista del vídeo en què apareix una menor fent-li una fel·lació a la discoteca Waka de Sant Quirze del Vallès també ha denunciat la difusió de les imatges. Ho ha explicat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, que ha afirmat que els Mossos estan actuant amb "diligència i rapidesa" a les ordres de l'autoritat judicial i la fiscalia per esclarir els fets i depurar les responsabilitats que se'n derivin, incloent-hi les que afecten a la polèmica discoteca vallesana. Alhora, ha indicat que han reclamat a Twitter i la resta de plataformes que han difós el contingut que el retirin de forma immediata en considerar que són imatges de “sexe explícit” per part d'una menor i que podrien qualificar-se com a "pornografia infantil".