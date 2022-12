La fotografia mostra una bici recolzada a la barana d'una de les senderes de Cabo Peñas, el lloc més al nord d'Astúries. Una bici, els penya-segats i el mar. Al fons, a la dreta, en un lloc prohibit i perillós es veu la figura d'una dona que camina cap al penya-segat.

La imatge, a la qual ha tingut accés CAS OBERT, canal de recerca i successos de Prensa Ibérica, grup al qual pertany l'EMPORDÀ, va ser capturada per un ciclista el matí del 9 de novembre, el matí següent a la desaparició, en el mateix lloc, de Sandra Bermejo, la psicòloga de 32 anys de la qual no hi ha rastre des que va arribar a la zona amb el seu cotxe.

La va pujar a una xarxa social

L'home va guardar la imatge al seu telèfon mòbil i també la va compartir en una xarxa social. Les metadades confirmen que va fer la foto aquell matí a un quart d'onze. Després d'ampliar la imatge i analitzar-la, els pares i altres familiars de Sandra no poden descartar que sigui ella, tampoc afirmar-ho, i demanen ajuda.

"La fotografia ha arribat a la família de Sandra i l'han estudiat amb deteniment", explica Joaquín Amills, president de SOS Desapareguts i portaveu de la família, preguntat per CAS OBERT. "El nostre equip d'experts també l'ha analitzat", afegeix, "i li donem credibilitat: és Cabo Peñas, és aquest dia, aquest matí".

Lliurada al jutjat

Respecte a la dona que es veu caminant a la imatge, "la família no pot descartar que sigui Sandra, per la qual cosa demanem que si algú pot aportar alguna dada o fins i tot si és una altra persona la que estava caminant, es posin en contacte amb l'associació". Es tracti de Sandra o no, "és clau saber-ho", explica Amills, "si no fos ella també, perquè eliminaríem aquesta possibilitat".

Juan Manuel Medina, advocat de la família, explica a aquest mitjà que aquesta imatge s'ha lliurat ja al jutjat d'instrucció 3 de Gijón, que investiga la desaparició de Sandra Bermejo, i que "s'ha sol·licitat una pericial antropomètrica, un estudi que permeti confirmar o descartar que aquesta dona sigui Sandra que caminava en aquest moment pel penya-segat".

Accés a les seves trucades

El magistrat Julio Juan Martínez, del jutjat d'instrucció 3 de Gijón, que investiga el cas, acaba d'ordenar a Orange que lliuri un duplicat de la targeta SIM del telèfon mòbil de Sandra per a accedir als seus missatges de Whatsapp i de l'aplicació de contactes Tinder, per a així "intentar noves vies de recerca".

En un acte datat aquest dimarts, 27 de desembre, al qual ha accedit CAS OBERT, el jutge també sol·licita a la companyia telefònica "el trànsit complet i localització" de les trucades que Sandra va fer i va rebre les setmanes anteriors a la seva desaparició, en concret, des de l'1 d'octubre fins al 6 de novembre.

Aigua d'Estrelles i ayahuasca

Sandra va sortir de casa el 8 de novembre. Apassionada de l'esport, del senderisme, va aparcar el seu cotxe a Cabo Peñas, el seu lloc favorit per a estar, pensar, per a caminar. No van tornar a veure-la més. La psicòloga madrilenya no va acudir a la seva classe de teatre; no es va connectar a una videotrucada amb la seva família.

Casa seva va aparèixer ordenada, la nevera plena. Tenia plans els dies posteriors. Res feia pensar que Sandra volgués marxar. La principal hipòtesi de la Policia és que la jove desaparegués voluntàriament. Com va publicar aquest mitjà, els agents han bussejat en la seva vida i han investigat a un grup que realitza retirs espirituals, amb ayahuasca, anomenat 'Aigua d'Estrelles', al qual Sandra s'havia acostat quan va arribar a Gijón.

L'entorn de la dona no creu que ella hagi marxat per voluntat pròpia. "Desaparició voluntària seria que Sandra ho hagués deixat tot enrere per a iniciar una nova vida i creiem que no és el cas", explicava fa uns dies Joaquín Amills.

Dos cotxes al costat del de Sandra

Sense respostes, la família de la dona, el seu entorn i l'associació SOS Desapareguts lluita contra els elements, i contra el temps, per a trobar respostes.

La nova petició al jutjat, l'estudi d'aquesta fotografia, se suma a altres que la família ha fet fins ara. Segueixen pendents que es prengui declaració a un grup de percebeiros que, tal com va avançar CAS OBERT, haurien vist dos cotxes aparcats al costat del de Sandra la matinada que va desaparèixer.

Els pescadors no han declarat

Segons van explicar a la família de Sandra, quan anaven a pescar els pescadors van veure tres vehicles allà a les 7.30 hores, quan "l'habitual és que, en aquest lloc, i a l'esmentada hora, no s'observi cap trànsit de vehicles".

"Estem a l'espera de saber una cosa referent als tres cotxes", afirma l'advocat de la família. "De moment no tenim cap dada", reconeix. "Per a nosaltres, sens dubte, és molt important aquesta dada perquè continuem creient que Sandra no va estar sola aquesta nit", amplia Amills.

Tampoc es tenen encara notícies del resultat de l'anàlisi de la samarreta blanca trobada a la zona i de la qual va alertar als agents la mateixa associació. La família demana analitzar la foto cedida pel ciclista, per si es tracta d'una nova pista per a poder trobar a Sandra: "la dona vesteix de negre, però si et fixes, a sota porta el que sembla una samarreta blanca."