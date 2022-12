La Policia Nacional, els Mossos d'Esquadra i la policia local han desmantellat a Lloret de Mar i a Vidreres set cultius de marihuana d'un "perillós" grup criminal que distribuïa la droga al centre d'Europa.

Segons un comunicat d'aquest divendres de la Policia Nacional, l'operatiu ha culminat amb la confiscació de 4.300 plantes de marihuana, 40 quilograms de cabdells i la detenció del presumpte líder de l'organització i deu persones més.

Els agents van efectuar sis entrades i escorcolls domiciliaris, tres en cultius exteriors, a les localitats de Lloret de Mar i Vidreres, i van intervenir dues armes de foc i nombrosa munició.

La investigació va començar l'octubre del 2021 després de la detecció d'una organització criminal que suposadament es dedicava al cultiu i trasllat de marihuana a països com França, Alemanya i Polònia, i també es van detectar altres grups organitzats que anaven a Lloret de Mar per proveir-se de la substància.

Els agents han destacat l'"enorme perillositat" dels membres de l'organització i han narrat que el suposat líder va disparar amb un revòlver des de la finestra contra els agents en el moment de la detenció i va dur a terme maniobres perilloses per fer fora els agents de la carretera mentre feien funcions de vigilància.

Per vigilar, van sol·licitar suport de drons i helicòpters i la col·laboració del Grup d'Operacions Especials de Seguretat (GOES) per a una posterior fase d'entrades i escorcolls.

'Modus operandi'

L'organització suposadament llogava habitatges per fer-los servir per cultivar-hi tant a l'interior com a l'exterior i els responsables viatjaven contínuament a Albània per traslladar els diners obtinguts amb la venda de la substància i captar ciutadans que s'ocupessin dels cultius.

Aquestes persones s'estaven a Espanya un màxim de tres mesos per no regularitzar la seva situació i s'encarregaven dels cultius les 24 hores del dia, i fins i tot hi dormien, en unes condicions de salubritat i higiene "molt precàries".