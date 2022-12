La Guàrdia Civil ha detingut a la Jonquera un home de 48 anys i veí de Còrdova que viatjava en bus en direcció França amb més de 10 quilos d'haixix amagats en una maleta. Segons informa l'institut armat, el comís ha tingut lloc aquest dimecres a la tarda quan els agents han aturat el vehicle, de matrícula espanyola, a l'AP-7. Durant la inspecció de l'autocar, han detectat a la bodega del vehicle una maleta amb diferents paquets sospitosos que han resultat contenir 10,250 quilos d'haixix. Per això, la Guàrdia Civil ha identificat allà mateix el propietari de la maleta i l'ha detingut com a suposat autor d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues.

Tant l'arrestat com la droga intervinguda han passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.