Els Mossos d'Esquadra estan buscant l'autor d'un apunyalament aquest diumenge al matí a la Ronda de Sant Antoni de Barcelona. Segons ha informat el cos a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), a les 07.25 hores han rebut l'avís que hi havia una persona a la via pública ferida per arma blanca. Tant els Mossos com el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'han traslladat al lloc dels fets, on no han pogut trobar el presumpte agressor. El SEM s'ha fet càrrec del ferit i l'ha traslladat a l'hospital, mentre que els Mossos han obert una investigació per localitzar l'atacant. Fonts policials apunten a una baralla entre l'agressor i la víctima com a detonant de l'apunyalament.