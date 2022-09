Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat dissabte, 24 de setembre, tres homes, d’edats compreses entre els 29 i els 43 anys, com a presumptes autors de diferents delictes contra la seguretat viària com conduir sota els efectes de l’alcohol, conducció temerària, negativa a sotmetre’s a les proves d’alcoholèmia i conduir sense haver obtingut mai el permís de circulació.

El cas més insòlit va ocórrer a les deu del vespre quan els agents de trànsit assistien a un vehicle accidentat a la carretera N-II al seu pas per Vilamalla. En aquest cas, un turisme va sortir-se de la via a conseqüència de les inclemències del temps.

Mentre els agents donaven assistència al conductor, van observar un vehicle que circulava en sentit contrari de forma temerària, amb el frontal danyat, la matrícula i l’òptica esquerra penjant i el capó aixecat recolzat sobre el vidre davanter, de manera que no deixava cap visió, per aquest motiu, el conductor circulava amb el cap per fora del vehicle.

Després de fer cas omís a les indicacions dels agents, el van poder interceptar. El conductor presentava simptomatologia evident compatible amb el consum d’alcohol i va quedar detingut. En la prova amb l’evidencial va donar un resultat de 0,78 mg/.

La Jonquera

El mateix dia, al voltant de les 10 hores, a l’N-II al punt quilomètric 761,4 a la Jonquera, els Mossos van ser requerits per una sortida de via d’una motocicleta. Els agents de seguretat ciutadana van fer la primera assistència, però quan els agents de trànsit van arribar, van detectar que el ferit presentava clars símptomes de trobar-se sota els efectes de les begudes alcohòliques.

L’home es va negar a realitzar la prova i va confessar als agents que mai havia obtingut cap permís de conduir. Per aquests dos motius va quedar detingut i el seu vehicle immobilitzat al lloc.

Biure

A les 12 del migdia, els agents es dirigien a una incidència quan van veure un camió amb un semiremolc aturat al carril central de l’AP-7, al punt quilomètric 15, a Biure.

Els agents van comprovar que el vehicle tenia una avaria, però que això no impedia moure el camió fins al carril dret de la via. El conductor es trobava sota els efectes de l’alcohol o algun tipus de substància.

Quan els Mossos van fer la primera prova d’alcoholèmia, l’home va donar un resultat de 1,94mg/l. El conductor no va col·laborar de forma intencionada en la segona prova i, per tant, sortien resultats erronis. Per aquest motiu el xofer va quedar detingut i el vehicle immobilitzat al dipòsit de la grua.

Tots els conductors van ser detinguts com a presumptes autors de diferents delictes contra la seguretat del trànsit. Van passar entre els dies 24 i 25 a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.