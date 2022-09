Un cotxe va fugir dissabte després de provocar un accident de trànsit i va acabar protagonitzant una persecució a Lloret de Mar.

El vehicle fugit es va encastar contra un de la policia i els dos ocupants, que van acabar detinguts per la Policia Local de Lloret, es van negar a fer la prova d'alcoholèmia.

Els fets van començar cap a dos quarts de nou del vespre quan testimonis van alertar que hi havia hagut un accident de trànsit a l'avinguda Just Marlés.

A lloc s'hi va dirigir una patrulla i se'ls havia informat que podia ser que el conductor del vehicle causant podria anar begut. En el moment d'arribar a l'Avinguda, el conductor i l'ocupant van entrar al vehicle i van fugir amb el cotxe.

A partir d'aquí, va començar una persecució policial que va entrar per diversos carrers i va conduir a alta velocitat i en direcció contrària. Finalment, un vehicle policial que havia anat a donar suport a l'actuació, va veure com el vehicle entrava pel carrer de Narcís Fors, cap a la plaça París i per aturar-lo s'hi va creuar.

Aquí el cotxe fugit en comptes d'aturar-se va decidir envestir el cotxe patrulla. Els dos policies ocupants van tenir sort que van poder sortir amb rapidesa i no van resultar ferits.

Finalment, efectius de la Policia Local van aconseguir treure els dos ocupants de l'interior del cotxe. Es van resistir molt i sobretot el conductor, que es va mostrar molt agressiu amb els policies. Al final el vanpoder reduir i immobilitzar. Ambdós van quedar detinguts. A més, cap dels dos ocupants va permetre que els policies els practiquessin la prova d'alcoholèmia.

Per tot això, van quedar arrestats i acusats d'un delicte de desobediència als agents de l'autoritat, un de danys i dos de la seguretat viària: un per conduir sense permís i l'altre, per haver-se negat a la prova d'alcoholèmia.

Pel que fa a l'accident inicial, el de Just Marlés, els dos ocupats de l'altre vehicle amb el qual va xocar el dels detinguts, van resultar ferit lleus. Es tracta d'un home adult -pare- i un menor d'edat.