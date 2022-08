Un testimoni de l’accident de Castellbisbal de diumenge ha assegurat que el conductor va accelerar en lloc de frenar. Pedro Cancio, president del Club Ciclista de Rubí, anava amb el grup accidentat i va resultar il·lès. En declaracions a TV3, ha explicat que els ciclistes feien la ruta entre Gelida i Terrassa. Un cop passat Martorell, un vehicle va canviar de carril i els va envestir. Segons ha dit, el conductor va accelerar i fins i tot va treure el braç per la finestra i va fer la figa a les víctimes “com dient ‘aquí us quedeu’”, ha indicat. “Això no es pot definir com un accident, tots podem tenir un accident, però tal i com van ocórrer els fets, això és un atemptat, és un criminal”, ha denunciat.

Dos ciclistes van morir i un tercer està en estat crític. Cancio ha explicat que els han dit que aquest últim aconseguirà recuperar-se, tot i que està molt i molt greu. Localitzat a Martorell el cotxe que conduïa l'home que ha matat dos ciclistes