Els Mossos d’Esquadra van detenir el dia 12 d’agost un home de 30 anys, com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força. Els fets van passar la matinada del mateix dia 12. Un testimoni va informar el 112 que uns homes estaven carregant una furgoneta blanca amb productes sostrets d’un camió a l’àrea de servei de Vilademuls a l’AP-7 al punt quilomètric 47.

Dues patrulles que es trobaven fent patrullatge per la zona van adreçar al lloc dels fets. Quan van arribar, van veure una furgoneta amb quatre homes vestits de fosc a l’interior. En detectar la presència policial, tres homes van sortir corrents del vehicle en direcció a la muntanya sense poder ser interceptats. De seguida els agents van impedir que el quart home, el conductor, pogués fugir del lloc agafant-li la clau del vehicle i retenint-lo.

Els mossos van constatar que la furgoneta aturada era on viatjaven els presumptes autors del robatori, mentre que la furgoneta amb els productes sostrets va fugir del lloc abans de l’arribada dels agents.

Per la zona de fugida dels autors, els agents van localitzar caixes dels productes sostrets, fet que va permetre relacionar-los amb el robatori amb força, perpetrat a un camió d’Eslovàquia, a la mateixa àrea de servei, al que li havien obert la porta del remolc i li havien tallat la lona per ambdós costats, mètode conegut amb el nom de teloners. Els agents van informar el camioner víctima del robatori per tal que interposés la denúncia corresponent. El detingut, amb múltiples antecedents, va passar el dia 12 d’agost a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.