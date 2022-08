Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 26 anys per robar el mòbil a cinc joves que jugaven a cartes a la platja de la Farella de Llançà amenaçant-los amb un fusell de pesca. Segons informen en un comunicat, el 24 de juliol, cap a les quatre de la matinada, el lladre es va apropar al grup amb l'excusa de demanar-los una cigarreta. Els joves li van dir que no tenien tabac i va ser aleshores quan va treure el fusell de pesca submarina de sota la samarreta i els hi va exigir que li donessin els telèfons. Després d'arreplegar els mòbils, va marxar del lloc. Els Mossos van obrir una investigació que va acabar amb la identificació i detenció del sospitós el 2 d'agost.

Els Mossos el van arrestar a Llançà mateix i li atribueixen cinc delictes de robatori amb violència i intimidació. El detingut va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres ahir i va ingressar a presó preventiva.