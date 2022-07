Els Mossos d’Esquadra van detenir el dia 19 de juliol a Figueres, un home de 42 anys, com a presumpte autor de dos delictes d’estafa.

El 24 de juny un home d’edat avançada va denunciar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de Roses que havia estat víctima d’una estafa amb la modalitat del fals accident.

Concretament, quan circulava per la localitat de Roses, un altre vehicle li va fer senyals des del darrere per tal que s’aturés. Un cop estacionats, el conductor, que anava acompanyat per dues persones més, li va dir que li havia trencat el seu retrovisor, i li va mostrar que el seu turisme tenia una ratllada fruit de topar amb el mirall.

Després d’enganyar-lo dient-li que tots dos tenien la mateixa companyia asseguradora, va fer veure que gestionava l’accident per telèfon i el va passar amb un suposat gestor que en realitat era un cooperador de l’autor, per tal que avancés l’import dels danys per agilitzar els tràmits.

L’home, convençut de ser el causant de l’accident, i que ho havia de pagar, va anar fins un caixer automàtic on va retirar 1.000 euros i els hi va entregar.

Després dels fets, la víctima va trucar a la seva assegurança que evidentment no tenia coneixement de cap gestió d’accidentalitat amb el seu turisme, i després de veure que la ratllada que tenia al seu cotxe es podia netejar amb un drap, va ser conscient d’haver estat víctima d’una estafa.

El 13 de juny els mossos de la comissaria d’Olot van saber que s’havia produït una estafa també a un senyor d’edat avançada a la població de Besalú. Amb el mateix modus operandi, la víctima va ser estafada amb 2.600 euros.

Les investigacions efectuades per les respectives comissaries de Roses i d’Olot van poder determinar l’autoria dels dos fets i detenir-ne l’estafador.

Amb aquesta metodologia d’estafa els autors busquen víctimes d’edat avançada perquè són persones més vulnerables i sovint més fàcils d’enganyar. Es tracta d'un mètode en què els estafadors provoquen o fingeixen el trencament d'un mirall retrovisor amb una petita col·lisió intencionada i fan creure a la víctima que n'és la culpable.

Després, acostuma a entrar en joc un fals treballador de la companyia d'assegurances que convenç la víctima de pagar en efectiu la quantitat requerida per tal de simplificar els tràmits.

Recomanem estar alerta i no cedir a pagaments en efectiu a persones desconegudes. Per evitar problemes, instem a iniciar els tràmits habituals després d'un accident de trànsit a través de la companyia asseguradora. Davant la insistència o la inseguretat de qualsevol fet que pugui estar relacionat cal trucar al telèfon d'emergències 112 i activar els serveis policials.

El detingut, amb antecedents per fets similars, va passar el dia 20 de juliol a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, qui en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.