El Servei Català de Trànsit informa que aquesta matinada s’ha registrat un sinistre viari mortal a l’N-260 a Pedret i Marzà, al punt quilomètric 29.5. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 05.16 h.

Per causes que encara s’estan investigant, un ciclomotor i un turisme han col·lidit frontalment. A conseqüència de l’impacte, el motorista ha quedat ferit en estat crític i ha estat traslladat a l’hospital Josep Trueta de Girona, on posteriorment ha mort. Es tracta de G.S., un home de 54 anys i veí de Figueres.

Arran de la incidència, s’han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Quant a l’afectació viària, l’N-260 ha estat tallada fins a les 7 h i finalment normalitzada cinc minuts abans de les 8 h.