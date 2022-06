Un incendi en un camp de rostolls al municipi de Celrà (Gironès) ha obligat a tallar la circulació de trens entre Girona i Sant Miquel de Fluvià. Els Bombers han rebut l'avís cinc minuts abans de les cinc de la tarda per l'inici de les flames en un camp de cereals entre Celrà i Juià i des del principi s'han concentrat en evitar que les flames es propaguin més enllà de les vies i la carretera. De moment, hi treballen dos avions i un helicòpter i dotze dotacions terrestres amb l'objectiu d'extingir les flames abans no creuin la via del tren i la C-66. Els Agents Rurals calculen que l'extensió afectada seria d'unes 2 hectàrees.

