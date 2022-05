Els Bombers de la Generalitat han actuat dues vegades aquest diumenge 28 de maig al matí a la ciutat de Figueres.

La primera ha estat per apagar un incendi de vegetació a la Marca de l'Ham. L'afectació ha estat d'uns 100 metres de marges i no hi ha hagut ferits. L'avís s'ha rebut a dos quarts d'onze i s'hi ha desplaçat només una dotació.

La segona actuació ha estat en un edifici situat al carrer Tarragona número 10. Els Bombers s'hi han dirigit perquè sortia fum d'un primer pis. Quan han arribat al lloc dels fets, han localitzat el foc en un matalàs encès. En aquest cas, l'avís s'ha rebut a les 11.59 h.