Un cotxe s'ha estimbat al rec del Molí de l'Escala aquest dijous, 26 de maig, a la tarda i els quatre ocupants que hi havia a l'interior, una dona i tres menors, han sortit pel seu propi peu i han resultat ferits lleus.

A un quart de vuit, els Bombers han rebut l'avís de l'accident. Al lloc dels fets, s'hi han desplaçat tres dotacions, a més d'ambulàncies del SEM. Quan han arribat els equips d'emergència, els ocupants, una dona i tres menors, ja havien sortit pel seu propi peu i han resultat ferits lleus. Es desconeixen les causes de l'accident. El punt on ha caigut el turisme és poc profund i tampoc hi ha actualment massa aigua al riu.