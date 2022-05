Va lligar a la seva xicota de mans i peus amb el cable d'un assecador, la va violar, li va propinar una brutal pallissa i no entrarà a la presó. L'individu que va fer això, un home que ara té 69 anys, va admetre davant les tres jutgesses que componien el tribunal de l'Audiència Provincial de Múrcia el que va fer. En una sentència de conformitat, el subjecte, natural d'un poble de Jaén, va acabar condemnat a dos anys de presó, però se li suspèn la pena privativa de llibertat amb la condició que no delinqueixi en un lustre.

L'escenari de l'agressió sexual, la casa que compartien víctima i agressor, a La Torrecilla, al municipi de Lorca. Va passar a l'agost de fa ara quatre anys. Tal com es llegeix en el relat de fets provats de la sentència, l'home, sobre les onze del matí, "va adoptar un comportament agressiu en el curs del qual va propinar múltiples bufetades a la dona, la va agafar a continuació amb força, li va introduir diversos dits a la vagina i la va dir que posaria fi a la seva vida si no accedia a les seves pretensions sexuals".

La víctima, per por, deixa clar la sentència, va acabar fent-li una fel·lació. Després d'això, l'individu va marxar al llit a dormir.

El mateix dia, sobre les tres de la matinada, l'home "es va despertar i va abandonar l'habitatge per tornar-hi entre les set i les vuit del matí, moment en el qual va despertar a la dona i li va cridar: ‘Aixeca't, que vindrà el meu amic per portar-te a la seva casa!’, per a, tot seguit, començar a colpejar-la amb força propinant-la diverses bufetades", continua el relat de fets provats.

Per evitar que marxés, "la va agafar i la va col·locar al terra, posicionant-se sobre el seu cos, i estant desvalguda, la va lligar per les mans i pels peus servint-se del cable d'un assecador de cabell, estant immobilitzada fins que finalment va ser alliberada pels agents de la Guàrdia Civil, destaca el citat relat.

L'home "ha reconegut els fets relatats en l'acte de judici oral i ha ingressat la quantitat de 400 euros com a part de la reparació de les lesions produïdes a la dona", es detalla en la resolució judicial, que té en compte que es va produir "una paralització de dos anys des de la declaració de l'imputat el 2018 fins a l'ordre de processament el 2020". Després, la pandèmia va alentir el procés i ha estat el 2022 quan s'ha dictat la sentència, de conformitat.

Els fets que s'han declarat provats constitueixen un delicte d'agressió sexual i un altre de maltractaments, tots dos tipificats en el vigent Codi Penal. Pel primer delicte el van condemnar a passar dos anys entre reixes; pel segon, dos mesos i set dies més, tot i que se li va commutar per una multa de 268 euros. Haurà de lliurar a la víctima un total de 3.380 euros en concepte d'indemnització i durant tres anys no podrà aproximar-se a ella.